Anticipazioni Uomini e Donne, puntata 28 ottobre 2022: cosa accadrà oggi in studio

Uomini e Donne è arrivato a quest’ultimo appuntamento di settimana, oggi venerdì 28 ottobre, prima del riposo del fine settimana e dei ponti che ci aspettano a partire da lunedì. In questi giorni sono successe tante cose, e tante ancora ne dovranno accadere. Il salotto pomeridiano di Maria De Filippi, in onda tutti giorni a partire dal primissimo pomeriggio alle 14.45, è pronto ad approfondire ancora una volta le uscite e le relazioni amorose dei suoi protagonisti, molti dei quali fanno davvero fatica a trovare l’amore della loro vita, come ad esempio Gemma Galgani che, questa settimana ha avuto una bella ”botta in fronte” dal suo amato corteggiatore e cavaliere Roberto, che l’altra volta aveva deciso di abbandonare completamente il programma, lasciandola completamente di stucco. Nulla vieta che proprio oggi possa rientrare in studio per un eventuale chiarimento su di una questione rimasta, di fatto, irrisolta.

Una settimana complicata nello studio di Uomini e Donne

Ma le novità arrivano anche dal trono young, dove Federico Nicotera sta continuando a conoscere le proprie corteggiatrici, stringendo legami sempre più forti e decisivi. Il suo omonimo, invece, Federico Dainese, con un carattere completamente diverso ed un passato meno brusco, invece, è ancora in alto mare, perché dopo l’uscita di studio della bella Monica, pare abbia perso completamente la bussola. Insomma, una settimana molto burrascosa dove è successo di tutto, e ogni molte di queste storie potrebbero avere un epilogo. Un altro evento di forte importanza è stata la tempesta scatenata da Alessandro, dopo aver dichiarato apertamente di essere innamorato di Ida Platano. Alle sue affermazioni, Roberta Di Padua è scoppiata, e ha iniziato ad attaccarlo fortemente. Poi, tra lei e Ida c’è stata una vera e propria faida: Ida non era mai stata così irascibile, e in studio le cose si sono fortemente complicate, tanto che Maria ha dovuto richiedere una pausa per poterle placare.

Anticipazioni per la puntata di oggi 28 ottobre

A breve arriveranno le anticipazioni di Uomini e Donne per la puntata di oggi, venerdì 28 ottobre, con tutti i colpi di scena che si susseguiranno in puntata, nello studio di Maria De Filippi.