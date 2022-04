Uomini e donne anticipazioni puntata giovedì 14 aprile: c’è il bacio in esterna?

Nuovo appuntamento pomeridiano con il programma Uomini e Donne e cresce l’attesa per capire cosa accadrà in studio nella puntata di oggi, giovedì 14 aprile 2022. Oggi spazio al trono classico con un possibile colpo di scena.

Bacio in vista per Luca Salatino?

Dopo la puntata dedicata al trono over oggi il centro della scena, secondo le anticipazioni della pagina Instagram Uominiedonneclassicoover la scena dovrebbero prendersela Luca Salatino e Veronica Raimondi. Partiamo dal primo. Un possibile spoiler riguarda il bacio tra lui e Aurora durante l’esterna. Ma chi sceglierà tra lei e Soraia? Al momento è difficile dirlo e non dobbiamo scordarci di Lilli che ha scelto di non tornare in trasmissione.

Dopodiché si potrebbe parlare anche di Veronoica alle prese con la conoscenza di più corteggiatori. Federico potrebbe essere quello in cima alla lista dei suoi preferiti ma è ancora prematuro parlare di una possibile relazione e dunque di una scelta.

Anticipazioni trono over oggi

Non sappiamo se ci sarà spazio anche per il trono over. In caso affermativo secondo alcune anticipazioni i riflettori potrebbero essere puntati su Biagio atteso alla decisione per ciò che riguarda la frequentazione di Iolanda. Tutto lascia presupporre ad una chiusura ma quali saranno stati i motivi che lo hanno portato a questo?

Quando viene registrata la nuova puntata di Uomini e Donne

Chiudiamo con un’ultima notizia. In una storia Instagram Lorenzo Pugnaloni, della pagina Instagram Uominiedonneclassicover, annuncia che a breve ci sarà una nuova registrazione per la trasmissione. Quando? Secondo l’esperto le registrazioni ci saranno sia venerdì che sabato.