Sandro Giacobbe, chi è il figlio Andrea: età, lavoro, oggi, vita privata e il tumore

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Oggi è un altro giorno in compagnia di Serena Bortone e in onda su Rai 1. In studio ci saranno tanti ospiti incredibili, tra cui anche il cantautore Sandro Giacobbe in compagnia del figlio Andrea. Sappiamo che i due hanno un rapporto speciale perché hanno affrontato insieme una brutta malattia. Ecco chi è Andrea e tutto quello che sappiamo su di lui!

La storia di Andrea e Sandro Giacobbe

Il noto cantautore Sandro Giacobbe ha un rapporto molto speciale con il figlio. I due sono molto legati perché nello stesso periodo hanno entrambi affrontato un tumore, dandosi una gran forza a vicenda. Il piccolo Andrea ha scoperto di avere un tumore ad un rene a soli 12 anni. Questo lo ha portato ad affrontare lunghi e dolorosi ciclo di chemioterapia. Non solo, dopo un paio d’anni è iniziata la recidiva che lo hanno costretto ad asportare un rene. Negli stessi anni, il padre Sandro ha scoperto di avere un tumore alla prostata. In quel periodo si sono uniti, afflitti dallo stesso male e si sono incoraggiati sempre, creando un rapporto molto speciale tra padre e figlio.

Chi è Andrea: età, lavoro, oggi, vita privata

Andrea Giacobbe è una persona molto riservata, che non ama le luci dei riflettori né condividere informazioni sulla sua vita privata. Infatti, si hanno pochissime informazioni sulla sua biografia e non ha profili social. Sappiamo soltanto che ha un fratello e come il padre è nato in Liguria, dove vive ancora oggi ed è un grande tifoso del Genoa. Non sappiamo quale sia il suo lavoro.

Il tumore che ha unito padre e figlio

Gli anni della malattia sono stati lunghi e difficili per Sandro e Andrea Giacobbe. Quando Andrea era piccolo, scrisse una lettera al padre, oggi divenuta una delle canzoni più famose del padre: “Lettera al gigante”, in cui recita: “Per ogni bambino il gigante è suo papà”. Una canzone che racconta di amore e dolore, Sandro ha detto in più occasioni: “Ogni volta che ci penso mi viene il magone, mi riconosco in ogni singola parola”. Il rapporto tra i due è davvero unico: “Noi abbiamo un rapporto atipico, ci si capisce con gli sguardi, basta una parola per capirsi e ci contraddistingue il buonumore, il sorriso, lo sdrammatizzare su tutto”. Ecco un dolce scatto tra Sandro, Andrea e il piccolo che l’ha reso nonno: