Sanremo 2022, cambia la programmazione tv: cosa va in onda sui canali Rai e Mediaset dal 1 al 5 febbraio

Sanremo 2022: è tutto pronto per il Festival di Sanremo, l’evento musicale più atteso dell’anno! Finalmente siamo entrati nella settimana fatidica, quella che vedrà le date fondamentali dell’evento: ci sarà infatti il trionfo del vincitore. E, data l’importanza del programma, è previsto un cambio nel palinsensto Rai e Mediaset. Cosa cambia? Scopriamolo insieme leggendo l’articolo!

Festival Sanremo 2022: come cambia la programmazione

Per prima cosa dobbiamo segnalare che il Festival di Sanremo andrà in onda da stasera, 1 febbraio 2022, fino al 5 del mese. Non saranno perciò trasmessi non solo i consueti film, ma neppure gli show più attesi come C’è posta per te e Grande Fratello Vip. Ricordiamo che il Festival di Sanremo si potrà vedere su Rai 1, e già si prevede un record di ascolti. Per permettere, quindi, al pubblico di non doversi dividere tra Sanremo e altri programmi ecco che c’è stato un cambio di programmazione: niente C’è posta per te e GF Vip, che torneranno settimana prossima. Infatti su Italia 2, martedì avremo il film Noi (Us), giovedì su Canale 5 ci sarà Cetto C’è Senzadubbiamente, mentre venerdì Attenti al Gorilla su Canale 5 e Ancora auguri per la tua morte su Italia 1. Quarto Grado andrà in onda normalmente su rete 4. Sospeso anche Amici 21 nella serata di domenica, tuttavia avremo una puntata più lunga di Verissimo. Ovviamente anche la Rai ha cambiato la sua programmazione: stop a Doc-Nelle tue mani e Tali e quali. Modifiche anche nel contenuto dei programmi: infatti tutti quelli di approfondimento parleranno quasi esclusivamente del Festival.