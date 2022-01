Sanremo 2022, Fiorello ospite nella prima serata martedì 1 febbraio al fianco di Amadeus

E’ tutto pronto per il festival più atteso dell’anno: Il Festival di Sanremo! Nel 2022, sul palco dell’Ariston a condurre il programma ci sarà Amadeus. Ma ci sono in programma tante novità, come la presenza, per la terza volta di seguito, di Fiorello. Quindi, il 1 febbraio 2022, giorno di apertura, Amadeus sarà insieme a Fiorello. Per le puntate successive, poi, si vedrà. Scopriamo insieme tutte le indiscrezioni.

Sanremo 2022: Fiorello e tutti gli altri ospiti

Un vero e proprio braccio destro, questo è Fiorello: in grado di intrattenere al meglio il pubblico e supportare così Amadeus. Giunto al Festival, Fiorello ha provato a fare una sorpresa agli appassionati, senza annunciare la sua presenza: eccolo quindi con mascherina, cappello e parrucca in modo da non farsi riconoscere. Ma è ufficiale: Fiorello c’è. Non solo lui, però: certe anche le co-conduttrici: Ornella Muti il giorno dell’apertura e Lorena Cesarini per il giorno dopo. La quarta giornata ci sarà Maria Chiara Giannetta, e, a concludere il tutto la bellissima e famosissima Sabrina Ferilli. Mercoledì sarà presente, come ospite, un altro volto famoso: Checco Zalone. E, finalmente, in sala potrà tornare anche il pubblico. Insomma, se prevede un’edizione che non sarà mai dimenticata.