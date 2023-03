Sara, chi è la nuova corteggiatrice di Armando a Uomini e Donne: età, lavoro, Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Protagonisti dame e cavalieri, ma anche giovani, tra tronisti e corteggiatori: tutti sono lì con l’unico obiettivo di innamorarsi. E di mettersi in gioco. Come sta facendo da tempo Armando Incarnato, uno dei cavalieri più discussi e chiacchierati del parterre maschile del trono Over, che ora ha deciso di conoscere meglio Sara, una ragazza che ha chiamato la redazione per lui. Sarà la volta buona?

Cosa sappiamo su Sara che corteggia Armando Incarnato a Uomini e Donne

Sara è una nuova dama del parterre femminile di Uomini e Donne e ha deciso di partecipare al programma per conoscere meglio Armando. Lei, di cui al momento non conosciamo l’età, è nata a Torino, dove vive. Nella vita lavora come avvocato penalista e si occupa di reati da codice rosso: lei dà consulenze alle vittime. Oltre a questo, però, ha una grande passione per l’equitazione da quando è piccola: ha un cavallo grigio, con gli occhi azzurri, che adora.

La conoscenza

“Ultimamente ho frequentato persone che erano gentile, perfette, garbate, ma mi annoiavo” – ha spiegato Sara durante la sua presentazione al centro dello studio, di fronte ad Armando. “Poi, ho visto te in televisione, sei un vulcano d’energia. Hai sempre voglia di dire la tua, non ti fermi mai. E così ho preso coraggio, eccomi qua” – ha concluso la dama. Armando ha deciso, inaspettatamente, di conoscerla meglio: i due hanno ballato insieme e, probabilmente, presto usciranno. Sarà la volta buona?

Non ci resta che seguire le prossime puntate per scoprire cosa accadrà su Canale 5, a partire dalle 14.45. Intanto, gli opinionisti Gianni e Tina sono un po’ scettici: loro non credono che Armando sia lì per cercare l’amore. Chissà…