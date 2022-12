Sara, chi è la nuova dama di Uomini e Donne per Biagio: età, lavoro

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Al centro dello studio Biagio Di Maro, il cavaliere napoletano più discusso e chiacchierato di sempre che, dopo aver chiuso la relazione con Silvia (e non certo nei migliori dei modi), ha deciso di rimettersi in gioco. E di conoscere nuove dame. Per lui anche Sara, che ha chiamato la redazione per conoscerlo. Sarà la volta buona?

Cosa sappiamo su Sara di Uomini e Donne

Sara è di Roma, ha 53 anni ed è una bellissima donna: bionda e con gli occhi azzurri, che ha subito catturato l’attenzione di Biagio. La donna, che non è mai stata sposata e non ha figli, ha raccontato di essere stato colpita, inizialmente fisicamente, dal cavaliere. Quanto al carattere, invece, ha detto: “Certo, lui è un po’ un Don Giovanni, ma è un po’ come una sfida”. Biagio ha deciso di conoscerla meglio: i due hanno ballato insieme al centro dello studio, nonostante le ‘frecciatine’ di Silvia, che è rimasta delusa dal comportamento dell’uomo.

Tra Sara e Biagio nascerà la storia? Intanto, Paola continua a rifiutare il corteggiamento spietato del cavaliere, che le ha addirittura inviato in camerino delle rose. Dimenticherà la dama e si concentrerà su Sara? Non ci resta che seguire le prossime puntate di Uomini e Donne, che si fermerà per le feste di Natale e riprenderà a gennaio!