Sarah Felberbaum, chi è l’attrice: età, carriera, film, figli, marito, foto, Instagram, Tina Anselmi su Rai 1

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Veronica Pivetti, anche l’attrice Sarah Felberbaum, che si racconterà a cuore aperto, dalla carriera all’amore. E che presenterà la fiction Tina Anselmi – Una vita per la democrazia, che andrà in onda domani, nel giorno della Festa della Liberazione, su Rai 1.

Dagli esordi al debutto di Sarah Felberbaum, le origini

Sarah Felberbaum è nata a Londra il 20 marzo del 1980 ed è una nota attrice, modella e conduttrice tv di origine britannica. Londinese di madre inglese e padre statunitense di origini ebraiche russo-ungheresi, l’attrice è cresciuta in Italia e ha studiato recitazione con Gisella Burinato. Sappiamo che a 15 anni ha iniziato a lavorare come modella, poi è stata protagonista di varie campagne pubblicitarie e videoclip. Nel 2000, invece, ha esordito come conduttrice nel programma di Rai 2 Top of the pops e nel 2002 come conduttrice di Unomattina Estate.

I successi al cinema e in tv

Sarah Felberbaum ha pubblicato un romanzo, poi ha interpretato Carlotta nella miniserie tv Caterina e le sue figlie in onda su Canale 5 e nel 2007 ha girato come protagonista La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa, una miniserie in otto puntate. Nello stesso anno, invece, ha esordito al cinema con il film Cardiofitnes e da lì ha collezionato un successo dopo l’altro. Al cinema e sul piccolo schermo. Tra i suoi film al cinema ricordiamo:

Due vite per caso

Ti presento un amico

Maschi contro femmine

Femmine contro maschi

Viva l’Italia

Il principe abusivo

Poli opposti

Nessuno come noi

Non sono un assassino

Come un gatto in tangenziale Ritorno a Coccia di Morto

Sposa in rosso

In tv, invece, l’abbiamo vista in:

Caravaggio

Giorni da Leone 2

Caldo criminale

Il giovane Montalbano

Una grande famiglia

I Medici

Non mi lasciare

Tina Anselmi – Una vita per la democrazia il 25 aprile in tv

L’attrice la rivedremo domani, giorno della Festa della Liberazione, in tv su Rai 1 nei panni di Tina Anselmi: partigiana a 16 anni, sindacalista a 18 in difesa delle operaie e prima donna ministra. Nonché presidente della commissione Commissione di inchiesta sulla loggia massonica P2, Tina Anselmi rappresenta il volto della nostra democrazia. E domani va ricordata.

Il matrimonio con De Rossi, figli

Sarah Felberbaum è sposata dal 2015 con il calciatore romano Daniele De Rossi: i due, fidanzati dal 2011, sono convolati a nozze alle Maldive. Dal loro amore sono nati due figli: Olivia Rose, nata il 14 febbraio del 2014, e Noah, nato il 3 settembre del 2016.

Sarah Felberbaum punta tutto su Instagram

L’attrice e conduttrice tv è molto seguita sui social, su Instagram con l’account @sarahfelberbaum vanta quasi 300 mila followers.