Veronica Pivetti: chi è, età, carriera, oggi, compagno, libro, sorella e ultime notizie

Torna, come ogni domenica che si rispetti, l’appuntamento con Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Rai 1. Tra gli ospiti di Mara Venier, pronta a raccontarsi a cuore aperto, anche Veronica Pivetti che, per lo spazio dedicato ai libri, presenterà il suo nuovo romanzo dal titolo ‘Tequila bang bang”.

Dagli studi al debutto di Veronica Pivetti come doppiatrice

Veronica Pivetti è nata a Milano il 19 febbraio del 1965 e dopo aver terminato il liceo artistico e poi l’accademia di Brera, ha lavorato periodo presso la bottega di un pittore, prima di dedicarsi al cinema e al mondo dello spettacolo.

Ha debuttato come doppiatrice alla tenera età di 7 anni. Negli anni ’80 ha lavorato come doppiatrice per alcuni cartoni animati e ha prestato la sua voce a Crillin in Dragon Ball. Nel 1994,invece, ha partecipato alla trasmissione televisiva Quelli che…il calcio, accanto a Fabio Fazio ed è stata notata dall’attore Carlo Verdone. Carlo Verdone le ha subito affidato il ruolo della remissiva Fosca nel film Viaggi di nozze. Prosegue così la sua brillante carriera nel mondo del cinema, dividendo tra conduzioni di programmi e ruoli da protagonista in famose serie tv.

Provaci ancora prof (e non solo)

Tra il 2003 e il 2005, infatti, ha preso il posto di Stefania Sandrelli come compagna di Gigi Proietti nella quarta e quinta stagione de Il maresciallo Rocca e l’amico d’infanzia, poi nel 2005 è stata la protagonista di Provaci ancora prof, serie televisiva tra il giallo e la commedia: serie che ha ottenuto un notevole successo di ascolti. Dal 2020, invece, Veronica Pivetti è ospite fissa del programma Le parole della settimana, condotto da Massimo Gramellini, mentre da febbraio a marzo del 2021 ha presentato il varietà A grande richiesta, in onda su Rai 1.

Veronica Pivetti: la vita privata, gli amori

Della sua vita privata sappiamo veramente poco. Veronica si è sposata nel 1996 con l’attore Giorgio Ginex. La storia è però giunta al capolinea nel 2000. Negli ultimi anni si è diffusa la notizia dell’omosessualità di Veronica Pivetti, voce che però ha smentito. L’attrice non ha mai avuto figli e in un’intervista rilasciata a Grazia ha rivelato di non avere rimorsi perché non ha mai sentito un istinto materno.

Chi è il marito, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Veronica Pivetti è la sorella minore dell’ex politica e imprenditrice Irene, figlia del regista Paolo e dell’attrice e doppiatrice Grazia Gabrielli. Quanto alla sfera sentimentale, invece, la Pivetti dal 1996 al 2000 è stata sposata con l’attore Giorgio Ginex, ma ora vive con una donna, Giordana.