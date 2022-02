Scaletta finale Sanremo 2022: ospiti, cantanti e conduttrice dell’ultima serata (5 febbraio)

Ci siamo: è finalmente arrivato il giorno che in molti aspettavano, quello della finale del Festival di Sanremo 2022. Dopo le prime quattro serate, i boom di ascolti, i grandi ospiti e la serata dei duetti e delle cover, questa sera verrà decretato il vincitore o la vincitrice della 72esima edizione della kermesse musicale più amata e seguita dagli italiani, quasi un appuntamento fisso e una tradizione. Ma cosa succederà? Chi condurrà al fianco di Amadeus? E qual è la scaletta?

Scaletta finale Sanremo 2022: ospiti e cantanti di stasera 5 febbraio

Ancora troppo presto per la scaletta ufficiale che, come sempre, verrà resa nota pubblica o dopo la conferenza stampa delle 12 o nel primo pomeriggio. Quello che è certo è che sul palco dell’Ariston per la finale saliranno tutti i 25 cantanti in gara e ruolo decisivo per decretare il vincitore ce l’avrà il pubblico da casa.

Sanremo 2022: la conduttrice della finale del Festival sabato 5 febbraio

Dopo Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer e Maria Chiara Giannetta, per la serata finale arriverà all’Ariston l’attrice amatissima Sabrina Ferilli. Sarà lei ad affiancare Amadeus, padrone di casa, nell’ultima puntata e sarà lei a decretare, insieme al conduttore, il vincitore di questa edizione. Chi salirà sul podio? Lo scopriremo stasera!