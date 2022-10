Scherzi a Parte 2022, anticipazioni 9 ottobre: chi sono le vittime degli scherzi, gli ospiti

Come ogni domenica che si rispetti, l’appuntamento su Canale 5 è solo uno. Ed è quello con Scherzi a parte, il programma più irriverente della televisione che vede alla conduzione, ancora una volta, Enrico Papi. Protagonisti, invece, volti noti del mondo dello spettacolo (e non solo) che vengono presi di mira e finiscono per diventare vittime di scherzi. In situazioni grottesche e inverosimili.

Chi sono gli ospiti di stasera di Scherzi a parte

Nel corso della terza puntata in onda stasera, a partire dalle 21.30 circa, gli ‘scherzati’ saranno:

Simona Branchetti con la complicità di Platinette

Ciro Ferrara

Marco Melandri

Rettore

Flavia Vento

Dove vedere le repliche

Tutte le puntate di Scherzi a parte, lo ricordiamo, sono disponibili in streaming e in replica sul portale Mediaset Play.