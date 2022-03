Pechino Express 2022, chi è Ciro Ferrara: età, altezza, dove vive, moglie, figli, Instagram

Sta per tornare sul piccolo schermo Pechino Express, che per la prima volta debutterà su Sky. Alla conduzione del reality, tutto all’insegna dell’avventura, Costantino della Gherardesca, mentre tra le coppie in gara c’è quella formata da Ciro Ferrara e e suo figlio Giovambattista.

Chi è Ciro Ferrara, carriera e gol

Ciro Ferrara (Napoli, 11 febbraio 1967) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore. Annoverato tra i migliori difensori degli anni 1980 e 1990,nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Napoli e Juventus, conquistando 7 scudetti (1986-87, 1989-90, 1994-95, 1996-97, 1997-98, 2001-02 e 2002-03), 2 Coppe Italia (1986-87 e 1994-95), una Coppa UEFA (1988-89), 5 Supercoppe italiane (1990, 1995, 1997, 2002 e 2003), 1 UEFA Champions League (1995-96), 1 Supercoppa UEFA (1996), 1 Coppa Intercontinentale (1996) e 1 Coppa Intertoto (1999).

I successi

Tra il 1987 e il 2000 ha totalizzato 49 presenze in nazionale, partecipando al campionato d’Europa 1988 e al campionato del mondo 1990, chiusi entrambi al terzo posto, e al campionato d’Europa 2000, concluso in seconda posizione. In giovane età ha fatto parte anche dell’Under-21 e della selezione olimpica, con la quale ha disputato i Giochi di Seul 1988.I 7 campionati vinti lo collocano tra i giocatori più decorati nella storia della Serie A. Nel 1997 è stato incluso nella squadra dell’anno ESM e candidato al Pallone d’oro, classificandosi 33º.

Ora con il figlio Giovambattista è pronto a partecipare a Pechino Express!

Chi è la moglie, figli e vita privata

Ciro Ferrara, fino al 2017, è stato sposato con Paola Pallonetto. Insieme hanno partecipato anche a una famosa pubblicità di uno yogurt e dal loro amore sono nati tre figli, Benedetta, Giovanbattista e Paolo.

Chi è l’ex moglie Paola Pallonetto?

Paola Pallonetto è ormai l’ex moglie di Ciro Ferrara e dal loro amore sono nati tre splendidi figli. Nel 2017 hanno annunciato che la loro storia era finita: i due si sono conosciuti quando erano giovani, avevano 15 anni, si sono innamorati e hanno deciso di convolare a nozze presto. Nonostante la separazione, i rapporti tra i due ora sembrano sereni, complice anche la nascita di Leone, il figlio della primogenita Benedetta.

