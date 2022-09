Scherzi a Parte 2022, anticipazioni puntata 25 settembre 2022: chi sono gli ospiti, gli scherzi di stasera

Dopo il debutto e il successo della scorsa settimana, questa sera torna su Canale 5, in prima serata, l’appuntamento con Scherzi a Parte, il programma più irriverente della televisione che vede alla conduzione, ancora una volta, Enrico Papi. Anche in questa edizione lui e gli autori prenderanno di mira volti noti del mondo dello spettacolo (e non solo), che poi si rivedranno in studio e racconteranno le emozioni vissute in quel momento.

Quali scherzi andranno in onda stasera a Scherzi a Parte

Nel corso della seconda puntata gli scherzati saranno:

Lory Del Santo

Marcell Jacobs

Enzo Miccio

Jo Squillo

Ricky Tognazzi con la complicità di Simona Izzo

Non mancheranno, però, gli scherzi in diretta, con l’obiettivo di portare la vittima di turno fino a Cologno Monzese.

Dove vedere il programma in streaming

Scherzi a parte andrà in onda ogni domenica su Canale 5 a partire dalle 21.30 circa, ma si potrà seguire anche in streaming su Mediaset Play. Sempre qui, su questo portale, saranno disponibili le repliche e le puntate intere.