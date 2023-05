Scialpi, chi è il fidanzato Leo: età, lavoro, oggi, vita privata, foto

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Laura Freddi che si racconterà a cuore aperto, anche Scialpi, che senza filtri parlerà della sua carriera, dei momenti difficili che ha attraversato e dell’amore per il compagno Leo.

La storia d’amore tra Scialpi e Leo

Si chiama Leo il nuovo compagno di Scialpi, il noto cantautore che dopo la fine del matrimonio con Roberto Blasi ha ritrovato finalmente la serenità. Leo è un dirigente di banca, ha 61 anni e pare abbia un matrimonio con una donna alle spalle. Lui, infatti, è anche papà di due ragazze. “Leo è un uomo maturo, è una persona alla quale ho dato fiducia così come l’avevo data, in passato, a Roberto. Ma rispetto a lui, Leo mi assomiglia di più” – aveva raccontato Scialpi al settimanale Spy.

Il rapporto, la serenità ritrovata dopo la fine del matrimonio con Roberto Blasi

“Leo da cinque anni ha divorziato da sua moglie, hanno trovato un buon compromesso. Mi ha consigliato di fare lo stesso, di uscire con tranquillità dalla mia storia, ma di trovare una soluzione e di compiere questo passo, di non lasciare strascichi con il passato” – ha raccontato Scialpi. Leo è un uomo che ha origini americane, è nonno di una bimba e il loro amore procede a gonfie vele. Leo, tra l’altro, un po’ di tempo fa ha deciso di fare una sorpresa al suo ‘Scialpi’ e gli ha mandato un messaggio a Verissimo: “Come stai? Voglio che il mondo sappia che ti amo. Ci siamo conosciuti quattro anni fa e da allora sono cambiate tante cose. Il Covid con le difficoltà che tutti abbiamo dovuto affrontare, tra salute e resto. Ma una cosa è chiara, tu mi ami e io ti amo”. Insomma, un amore che ha superato difficoltà, forte e puro!