Scivola dalla sedia a rotelle e batte la fronte: ricoverato al Gemelli Lando Buzzanca

Momenti di apprensione per l’attore Lando Buzzanca, ricoverato in ospedale a causa di una caduta. L’uomo, di 87 anni, è scivolato dalla sedia a rotelle battendo la fronte ma le sue condizioni non sono gravi. Ricoverato all’ospedale Gemelli per precauzione, è stato il figlio Massimiliano a rassicurare circa le sue condizioni di salute.

Le condizioni di Lando Buzzanca dopo la caduta

Ricoverato in ospedale a seguito di una caduta, le condizioni dell’attore Lando Buzzanca non sono gravi. Intervenuto telefonicamente a Pomeriggio 5, il figlio Massimiliano ha spiegato: ‘Papà non ha avuto una cosa grave ma un piccolo incidente di percorso. È scivolato dalla sedia a rotelle e ha battuto la fronte. È stato ricoverato in ospedale per precauzione perché è stato un lieve colpo’.

Le parole del figlio

L’uomo ha 87 anni e dal 27 dicembre del 2022 è ricoverato in una Rsa di Roma. Come rende noto il figlio, Buzzanca è stato sottoposto a due tac e dovrebbe trascorrere il fine settimana all’ospedale Gemelli di Roma. ‘Mi danno notizie comunque sempre sporadiche, spiega ancora il figlio che aggiunge: ‘Era tranquillo e dormiva nelle ultime ore, quando ho avuto le ultime notizie. Da un mese e mezzo papà è un pochino più vispo e ha preso un po’ più di peso, quindi sta meglio, purtroppo questo incidente non ci voleva’.