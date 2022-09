Francesca Della Valle contro Pomeriggio 5, Barbara D’Urso: ‘Noi vogliamo bene a Lando Buzzanca’

Barbara D’Urso torna sul caso di Lando Buzzanca. Durante la puntata di Pomeriggio 5 del 6 settembre, infatti, la d’Urso ha trattato di nuovo il caso dell’attore, ricoverato in RSA, struttura dalla quale la compagna Francesca Della Valle chiede sia “rilasciato” per poter tornare a casa.

Leggi anche: Barbara D’Urso: chi è, età, carriera, Instagram, fidanzato oggi, stipendio, programmi tv, La Pupa e il Secchione

Della Valle: “Ho denunciato Pomeriggio 5 per calunnia”

La battaglia contro il figlio Massimiliano continua e oggi l’accusa della giornalista arriva al programma condotto dalla D’Urso, “colpevole” di fare audience mentre Lando Buzzanca ‘marcisce’ denutrito in una RSA.

“Se state guardando ‘Pomeriggio 5’ perché vi hanno detto che, la ‘presunta’ fidanzata – cioè io – ci sarò , io non rilascio interviste alla suddetta trasmissione che ho denunciato per calunnia e diffamazione.” ha scritto Della Valle su Instragram.

Le accuse di Francesca Della Valle continuano: “Oggi, l’ADS, ha violato la mia privacy, fornendo alle telecamere di canale 5, l’orario della mia visita a Lando. Mentre Lando Buzzanca marcisce, in una RSA, contro la sua volontà, ormai ridotto all’osso e disperato, si fa audience”.

La replica di Barbara D’Urso

Non è tardata ad arrivare la replica di Barbara D’Urso, che ha detto: “Noi vogliamo il bene di Lando, loro non lo capiscono! Io lo conosco da tantissimi anni e lui ha sempre manifestato stima per me. Non è una guerra tra Barbara D’Urso e Francesca Della Valle. Venisse qua lei a replicare. Noi continueremo ad occuparcene comunque.”