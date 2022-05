Sei Sorelle, ecco quando inizia la nuova soap opera di Rai 1: trama, di cosa parla

Da Lunedì 30 Maggio, alle 16:00, arriverà sui Rai 1 una nuovissima soap opera che sta facendo impazzire la Spagna. Finiranno quindi le repliche della prima stagione del Paradiso delle signore per dare spazio a una nuovissima storia che, come si può intuire dal titolo, parla di sei sorelle. Una famiglia composta interamente da giovani donne che giorno dopo giorno devono sfidarsi con nuove avventure.

Di cosa parla la soap opera Sei Sorelle

Le protagonista sono sei sorelle: Adela, Blanca, Diana, Francisa, Celia ed Elisa. La storia è ambientata a Madrid nel 1913. Le sei sorelle, nate in una famiglia molto benestante, sono costrette, all’improvviso, a cambiare vita relazionandosi con i problemi della povera gente. Scoprono un mondo che non conoscevano. Capiscono quanto a volte la vita possa essere difficile e iniziano a mettere in discussione tutti i loro principi.

La loro situazione economica è precipitata in poco tempo. Tutto è accaduto dopo la morte di Ferdinando, il padre delle ragazze. All’inizio, destabilizzate, cercano di far finta di niente poi, in una città prevalentemente maschilista, si devono scontrare con tante difficoltà.

Cast e personaggi