Sei Sorelle, quando inizia e di cosa parla la nuova telenovela di Rai 1: trama e anticipazioni

Novità in arrivo in casa Rai con la nuova fiction Sei sorelle pronta a tener compagnia ai telespettatori. Sarà questa la nuova scelta per il palinsesto non appena terminerà Il Paradiso delle Signore 6. In altre parole, stando dalle informazioni disponibili, la fiction occuperà il tempo di sospensione prima della settima stagione del Paradiso delle Signore che dovrebbe ripartire dopo l’Estate. Ad ogni modo di cosa parlerà questa nuova fiction? Ecco tutte le anticipazioni.

Quando va in onda Sei Sorelle la nuova fiction Rai

Si tratta di un format spagnolo andato in onda qualche anno fa. Poco meno di 500 gli episodi prodotti tra il 2015 e il 2017. Non è chiaro se le puntate verranno trasmesse tutte nel periodo sopra citato o se verrà individuata una nuova fascia oraria non appena riprenderà la messa in onda del Paradiso delle Signore. In tal senso si dovrebbe partire il prossimo maggio per arrivare a settembre.

Sei Sorelle trama

La fiction è ambientata in Spagna, precisamente a Madrid nei primi anni del ‘900, poco prima della Prima Guerra Mondiale. I nomi delle sei sorelle sono: Adela, Francisca, Diana, Celia, Blanca e Elisa. La morte del padre le porterà ad affrontare non poche difficoltà in un’epoca fortemente patriarcale. Nel corso della storia le loro vicende si intrecceranno con quelle di altre famiglie. Sei sorelle riporta in Italia anche un attore molto amato dal pubblico dopo il successo con il Segreto: si tratta di Alex Gadea che qui interpreterà Cristobal.