Serale Amici 21, anticipazioni e registrazione della puntata di sabato 23 aprile 2022: chi viene eliminato, gli ospiti

Dopo l’eliminazione di Carola Puddu, tra non poche polemiche, sabato tornerà l’appuntamento con Amici, il talent show di Canale 5 che da mesi, ormai, sta appassionando milioni di telespettatori. Il gioco si fa sempre più duro, gli allievi rimasti in gara sono sempre meno, ma solo uno di loro avrà il ‘privilegio’ di vincere e portarsi a casa il trofeo. Cosa succederà nel sesto e imperdibile appuntamento?

Chi viene eliminato sabato 23 aprile ad Amici

Come sempre, lo ricordiamo, le puntate di Amici – eccetto la finale – sono registrate e quella che andrà in onda sabato 23 aprile verrà registrata, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, oggi pomeriggio. Molto probabilmente, però, proprio come è accaduto la settimana scorsa, anche in questa ci sarà una sola eliminazione. Chi perderà al ballottaggio finale? Chi dei ragazzi, tra ballerini e cantanti, è a rischio? Cosa decideranno di fare i tre giudici, Stash, Emanuele Filiberto e Stefano De Martino?

Chi sono gli allievi a rischio tra cantanti e ballerini

Dopo l’eliminazione molto discussa di Carola Puddu, che secondo molti per il talento che ha doveva arrivare fino alla finale, a rischio potrebbero esserci Nunzio e Dario, già finiti al ballottaggio nelle scorse settimane. Sarà davvero così? O Amici continuerà a sorprendere e a lasciare senza parole?

Le squadre di Amici e i concorrenti in gara

Ma vediamo, nel dettaglio, come sono oggi le squadre. Al momento, il team di Anna Pettinelli e Veronica Peparini può contare sul talento di Albe (cantante) e Dario (ballerino). Quella di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, invece, sabato avrà modo di schierare: Serena (ballerina), Nunzio (ballerino), Sissi e Alex (cantanti). E ancora, quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, la squadra che la settimana scorsa ha dovuto salutare Carola, potrà contare su LDA e Luigi (cantanti) e su Michele, unico ballerino.