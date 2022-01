Carola Puddu, chi è la ballerina di Amici 2021: età, carriera, Canada, fidanzato, esibizione, Instagram

La nuova classe di Amici, il talent show di Canale 5 più amato e seguito di sempre, si sta per formare. Carola Puddu è una delle giovani ballerine che è riuscita a conquistare l’ambito banco. Carola è ora pronta a mettersi in gioco, a imparare e a far vedere quanto vale! Scopriamo qualcosa in più su di lei, sul suo passato e la sua vita!

Carola Puddu: chi è, età, carriera, Canada

Carola Puddu è nata a Selarigius, in provincia di Cagliari nel 2001. A soli 9 anni è entrata a far parte della Scuola di Danza dell’Opera di Parigi. I genitori la porteranno dunque in Francia nel 2010 per permettere alla figlia di svolgere la borsa di studio semestrale.

La ragazza in seguito si è trasferita in Canada per studiare alla National Ballet School. Lì doveva poi iniziare a lavorare ma il teatro che l’aveva ingaggiata ha chiuso per Covid. A settembre 2021 è entrata a far parte della scuola di amici.

Carola Puddu: vita privata, famiglia, fidanzato

Della vita privata di Carola non sappiamo molto, sembra però essere single. E’ molto legata ai suoi genitori che l’hanno supportata fin da piccola nella sua carriera.

Carola Puddu: Instagram

Carola Puddu è sicuramente molto seguita su Instagram, vanta un profilo da 3.000 follower! Potete trovarla come @carola.puddu