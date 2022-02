Serale Amici 21, anticipazioni prima puntata 19 marzo 2022: squadre, giudici, ospiti e concorrenti

I giovani allievi della scuola più famosa d’Italia, quella di Amici, da mesi stanno studiando, tra prove di canto e ballo, ma presto per alcuni di loro si apriranno le porte del serale, la fase ‘finale’ del programma. Quella ambita da tanti. Ma quando inizia? Come saranno formate le squadre? E chi dovrà giudicare le performance dei ragazzi?

Leggi anche: Anticipazioni Amici 21, puntata domenica 13 febbraio 2022: quando viene registrato il pomeridiano?

Serale Amici 21: quando inizia, squadre e giudici

Come ha spiegato Maria De Filippi, mancano solo cinque puntate domenicali all’inizio del serale e, molto probabilmente, il talent show prenderà il via subito dopo la fine di C’è Posta per Te. Quindi, salvo cambi di palinsesto, il format dovrebbe debuttare su Canale 5 sabato 19 marzo e manca davvero poco! Nulla si sa per il momento sui giudici o sulle squadre perché il percorso degli allievi è ancora ‘in essere’ e i professori stanno decidendo cosa fare, tra nuovi ingressi ed eliminazioni.

Serale Amici 21: chi rischia di non andare

Mattia, ballerino di latino americano, ha dovuto abbandonare la scuola per l’infortunio, tra le lacrime e il dispiacere di tutti: per lui, quindi, è finito il sogno di arrivare al serale. Zerbi, invece, ha deciso di convocare i suoi cantanti Calma e Lda (Luigi no perché non poteva) e li ha messi in allerta perché devono impegnarsi al massimo. E lo stesso dovrà fare Albe, che è nella squadra di Anna Pettinelli: il cantante, quasi sempre, si posiziona in fondo alla classifica e potrebbe essere a rischio eliminazione. Riuscirà ad andare al serale?