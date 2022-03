Serale Amici 21, anticipazioni prima puntata sabato 19 marzo 2022: ospiti, guanti di sfida e chi viene eliminato

La prima puntata del Serale di Amici, la fase finale della trasmissione, è stata registrata. E domani sera, sabato 19 marzo, per la gioia dei fan verrà mandata in onda, così i telespettatori (chi non vuole spoiler) conoscerà il nome degli eliminati e vedrà cosa è realmente successo. Tra guanti di sfide, ospiti e siparietti divertenti. I più curiosi, però, non devono aspettare così tanto perché le anticipazioni circolano in rete.

Le squadre del Serale di Amici 21 e la giuria

Nessuna novità per le squadre del Serale di Amici, che sono state annunciate e presentate durante i daytime. La prima squadra è quella capitanata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini ed è formata da: Albe, Dario Schirone, John Erik, Alice Del Frate e Crytical. Segue la squadra di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini che ha come protagonisti: Aisha, Alex, Nunzio Stancampiano, Serena Carella, Sissi e Christian Stefanelli. La terza, squadra che vince non si cambia, è quella che vede al timone Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Loro potranno contare sul talento di LDA, Leonardo Lini, Luigi Strangis, Michele Esposito, Calma, Carola Puddu e Gio Montana. Neanche i giudici sono cambiati perché sono gli stessi della scorsa edizione: sulle poltrone rosse troveremo Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto.

Chi sono gli ospiti della prima puntata e i guanti di sfida

Stando alle anticipazioni riportate dalla pagina Instagram, Amici News, gli ospiti della prima puntata sono Elisa, reduce dal successo al Festival di Sanremo 2022 dove si è classificata al secondo posto, e Nino Frassica, già una presenza quasi fissa del programma di Maria De Filippi. L’attore, tra l’altro, tra poco ritornerà su Rai 1 con la fiction di successo Don Matteo, che è attesa dai telespettatori. Il primo guanto di sfida, che è stato annullato, è quello che vedeva come protagonisti Michele con Carola da una parte e Christian e Serena dall’altra, mentre il secondo è quello voluto da Rudy Zerbi, che ha messo a confronto il rapper Crytical e il suo allievo Luigi.

Gli allievi eliminati: i nomi, a rischio Gio Montana e Christian

Sfide, prove su prove e, purtroppo, la nota dolente: le eliminazioni. Nella prima manche, che è stata persa dalla squadra di Veronica Peparini e Anna Pettinelli, a rischio sono stati Albe, Dario e Alice. Proprio la ballerina è stata la prima eliminata del Serale di Amici.

Nella terza manche, invece, a rischio eliminazione Gio Montana, LDA e Leonardo: il nome proposto è quello di Gio Montana, cantante scelto da Rudy, che ora dovrà vedersela con Christian, l’altro ragazzo che potrebbe andare a casa. Come accadeva l’anno scorso, il nome del secondo eliminato non è stato svelato in studio: i ragazzi, a fine puntata, sono stati mandati in casetta. E quindi solo lì scopriranno chi dovrà fare la valigia. E per ora il secondo eliminato sarà a sorpresa!