Serale Amici 21, anticipazioni squadre: i possibili abbinamenti

Ormai mancano davvero poche settimane perché il 19 marzo, in prima serata su Canale 5, al termine di C’è Posta per Te, debutterà il Serale di Amici. Il pubblico, quindi, non dovrà rinunciare all’appuntamento del sabato con Maria De Filippi, perché la conduttrice sarà al timone della fase finale e attesa del talent show, che da settembre sta appassionando i telespettatori. Ma quali saranno i possibili abbinamenti? Le squadre con i vari concorrenti, tra ballerini e cantanti? E chi le capeggerà?

Le squadre del Serale di Amici 21: i professori e gli allievi

La curiosità è tanta, ma al momento non c’è nulla di ufficiale sulle presunte squadre del Serale. Qualche indiscrezione si legge sulle pagine del sito ‘Quello che tutti vogliono sapere’, che ha ipotizzato i possibili abbinamenti. Un team potrebbe essere formato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, proprio come è successo lo scorso anno, un altro potrebbe vedere in testa Veronica Peparini e Lorella Cuccarini e nella ‘scuderia’ Sissi, Alex, Alice, John Erik, Dario e Aisha. La terza squadra, invece, potrebbe essere quella di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli, quella che vedrebbe in gara Albe, Crytical, Serena, Christian e Nunzio.

Chi sono i giudici

L’unica certezza al Serale di Amici, oltre agli allievi che hanno ottenuto la maglia, sembrerebbe essere la presenza di Stefano De Martino, che ritornerà su Canale 5 in prima serata nei panni del giudice. Al suo fianco potrebbero sedere sulle poltrone rosse Giorgia, un’icona della musica italiana, e l’attrice Giulia Michelini. Sarà davvero così? Non ci resta che aspettare perché tra qualche giorno, in vista del programma, Mediaset darà notizie ufficiali! E tutte le voci si metteranno a tacere!

Cosa succede nel pomeridiano di domenica 6 marzo 2022

L’ultima puntata di Amici, che vedremo domenica 6 marzo, è stata registrata giovedì e sui social già impazzano le prime indiscrezioni, i primi spoiler. Come riporta Tv Blogo, come ospiti arriveranno in studio Michele Bravi, reduce dal successo al Festival di Sanremo 2022, e Cristiano Malgioglio, che avrà il compito di giudicare la gara cover. Gio Montana ha avuto la meglio (con voto 9), seguito da Luigi, Crytical, LDA e Calma. Nel corso della puntata tutti gli allievi, ben 18, hanno ottenuto la maglia d’oro e ora devono impegnarsi al massimo!