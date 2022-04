Serale Amici 21: chi è stato eliminato sabato 16 aprile 2022

Tra prove di canto e di ballo, il percorso degli allievi della scuola di Amici, il talent show più famoso e seguito di sempre, sta continuando. E ora i ragazzi sono sempre di meno, ma solo uno di loro vincerà e prenderà il posto ‘simbolicamente’ di Giulia Stabile, la ballerina che l’anno scorso è riuscita ad ottenere il trofeo. Ma cosa è successo nell’ultima puntata, che è andata in onda sabato 16 aprile?

Le prime due manche di Amici 21 di sabato 16 aprile

Nella prima manche la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ha sfidato quella di Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Nel dettaglio, nelle varie prove: Michele ha avuto la meglio contro Dario e Luigi è riuscito a battere, ancora una volta il ballerino della Peparini. Proprio Dario, infatti, è finito al ballottaggio e ha rischiato l’eliminazione.

Nella seconda manche, invece, il team Zerbi-Celentano ha sfidato Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. In questo caso, Luigi ha avuto la meglio su Nunzio, Serena ha vinto contro LDA, mentre Alex non è riuscito a battere Michele. Al ballottaggio per il primo eliminato, quindi, è finita Serena Carella.

Il ballottaggio finale tra Carola e Dario

Nella terza e ultima manche Zerbi e Celentano, che hanno vinto per l’ennesima volta, hanno deciso di sfidare il team di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. Anche qui, nel dettaglio, Luigi Strangis ha vinto la prima sfida, LDA ha perso contro Sissi, mentre Sissi e Alex sono riusciti a battere Michele e Carola. Sconfitta, dunque, per Zerbi e Celentano, con la ballerina di danza classica, Carola, che è finita al ballottaggio finale contro Dario.

L’eliminazione di Carola Puddu

Carola e Dario sono finiti al ballottaggio e si sono sfidati dopo il siparietto divertente di Nino Frassica e il suo ‘Amici Senior’. I due, con stili totalmente diversi, hanno sorpreso la giuria e il pubblico, ma i giudici Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto hanno premiato Dario. In casetta è stata Maria De Filippi ad annunciare l’eliminazione di Carola, la ‘pupilla’ di Alessandra Celentano, che ha sicuramente un futuro in teatro perché la sua bravura e il suo talento sono innegabili.