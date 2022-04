Amici 21, anticipazioni serale sabato 16 aprile 2022: Carola eliminata

Dopo l’eliminazione inaspettata di Aisha, la giovane cantante che in casetta ha spento 18 candeline, e di Crytical, il rapper del team di Anna Pettinelli, torna il classico appuntamento del sabato con il Serale di Amici, il talent show di successo che da settembre, ormai, sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Ora il gioco si fa sempre più duro, gli allievi sono sempre meno e solo uno di loro avrà l’opportunità di vincere. Ma cosa succederà nella prossima puntata? Chi dovrà lasciare il talent e salutare gli amici?

Le manche del Serale di Amici di sabato 16 aprile

Stando alle anticipazioni riportate da Amici News e il Vicolo delle News, la prima manche ha visto sfidarsi la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi contro quella di Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Michele ha avuto la meglio contro Dario e Luigi è riuscito a battere, ancora una volta il ballerino della Peparini. Proprio Dario, infatti, è finito al ballottaggio e rischia l’eliminazione.

Nella seconda manche, invece, il team Zerbi-Celentano ha sfidato Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. In questo caso, Luigi ha avuto la meglio su Nunzio, Serena ha vinto contro LDA, mentre Alex non è riuscito a battere Michele. Al ballottaggio per il primo eliminato, quindi, è finita Serena Carella.

Nella terza e ultima manche Zerbi e Celentano hanno sfidato, ancora una volta, Todaro e la Cuccarini. Luigi Strangis ha vinto la prima sfida, LDA ha perso contro Sissi, mentre Sissi e Alex sono riusciti a battere Michele e Carola. Alla fine è Carola ad andare al ballottaggio finale contro Dario.

Il ballottaggio finale tra Carola e Dario

Al ballottaggio finale, nel corso della quinta puntata, sono finiti due ballerini. Da una parte Carola, allieva di Alessandra Celentano, dall’altra Dario, ‘pupillo’ di Veronica Peparini. La giuria, composta da Stash, Stefano De Martino e il principe Emanuele Filiberto, ha votato e ha deciso di eliminare la ballerina di danza classica. Un duro colpo per la squadra di Zerbi-Celentano, la certezza però che Carola avrà un futuro sulle punte.