Serale Amici 21, registrazione della puntata di sabato 16 aprile 2022: chi viene eliminato, ospiti

Dopo l’eliminazione di Aisha, che nella manche contro Alex ha avuto la peggio, e l’ultima sfida di Crytical, che non è riuscito a battere il ballerino di latino americano Nunzio, sabato 16 aprile andrà in onda una nuova e imperdibile puntata del Serale di Amici, il talent show di Canale 5 che da settimane sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. La finale si avvicina, il gioco si fa sempre più duro, ma solo uno degli allievi riuscirà a vincere: chi avrà questo privilegio? E cosa succederà nel quinto e imperdibile appuntamento?

L’eliminazione di un solo allievo nella quinta puntata di Amici

Ricordiamo che le puntate di Amici, eccetto la finale che andrà in onda – salvo cambiamenti del palinsesto – il 14 maggio, sono registrate. E quella che verrà trasmessa sabato 16 aprile verrà registrata proprio oggi, nel pomeriggio. Stando alle prime indiscrezioni, riportate sulla pagina Instagram Amici Official Fan, nel quinto appuntamento del Serale dovrebbe esserci una sola eliminazione. Chi perderà? E chi dovrà abbandonare la gara a un passo dalla fine?

Chi è a rischio tra ballerini e cantanti

A rischio potrebbero esserci, più degli altri, LDA e Nunzio, ma anche Albe e Alex. Nunzio si ritroverà al ballottaggio, ancora una volta? Ricordiamo che ha avuto la meglio contro Leonardo e Crytical, riuscirà a vincere ancora? E continuerà a far divertire con i suoi tutorial, dolcemente indirizzati alla Celentano? Capirà che i suoi amici hanno organizzato per lui uno scherzo e che il fantasma ‘della casa’ non esiste?

Come sono oggi le squadre: i nomi dei concorrenti

Al momento, la squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini può contare sul talento di Albe (cantante) e Dario (ballerino). Quella di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, invece, sabato avrà modo di schierare: Serena (ballerina), Nunzio (ballerino), Sissi e Alex (cantanti). E ancora, quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, la squadra che la settimana scorsa ha vinto tre manche su tre, potrà contare su LDA e Luigi (cantanti), Carola e Michele (ballerini).