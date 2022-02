Serale Amici 21, quando inizia e quando finisce: la data della finale

Alex, Sissi, Albe, Carola, Dario, Serena, Michele, John Erik, Aisha. Sono loro i primi allievi, tra ballerini e cantanti, della scuola di Amici, talent di successo di Canale 5, che sono riusciti a ottenere la tanto ambita maglia, quella che li fa arrivare di fatto al Serale, la fase finale del programma. Tutti gli altri, invece, stanno continuando a studiare e a dimostrare quanto valgono ai loro maestri, gli unici in grado con un ‘si’ di farli esibire in prima serata. Ma quando prenderà il via il Serale? E per quanto tempo terrà compagnia al pubblico da casa?

Quando parte il Serale di Amici: la data

Come ha confermato la padrona di casa, Maria De Filippi, manca solo una puntata del pomeridiano della domenica, poi prenderà il via il Serale. La fase finale del talent show debutterà sabato 19 marzo, subito dopo C’è Posta per Te. E’ così che in settimana altri allievi potranno indossare la maglia color oro: chi avrà questo privilegio? E chi, invece, dovrà rinunciare al sogno e tornare a casa?

Quando finisce e quante puntate sono

Come ha rivelato Davide Maggio, sono previste nove prime serate del Serale di Amici: la data della finale, quindi, è prevista sabato 14 maggio. Sempre se non ci saranno dei cambiamenti visto che proprio in quel giorno andrà in onda la finale dell’Eurovision Song Contest, che quest’anno si terrà a Torino.

Chi sono gli allievi già al Serale

Nel corso del pomeridiano andato in onda ieri, domenica 27 febbraio, molti allievi, tra ballerini e cantanti, sono riusciti a ottenere l’ambita maglia dopo l’esibizione. Hanno avuto questa ‘fortuna’ Albe, Serena, Aisha, John Erik, che si sono andati ad aggiungere a Dario, Sissi, Michele, Carola e Alex. I posti sono ‘illimitati’: spetterà ai maestri decidere chi mandare al serale. Gli ultimi accorgimenti, poi la classe si deve formare perché il 19 marzo lo show prenderà il via!