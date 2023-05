Serale Amici 22, la finale va in onda sabato? Finalisti e data ultima puntata

Manca poco e scopriremo chi sarà il vincitore di questa edizione di Amici! Talent molto amato e seguito dal pubblico, sono quattro i finalisti arrivati all’ultimo, decisivo ed emozionante step della trasmissione che praticamente da sempre appassiona centinaia e centinata di telespettatori! In gara ci sono: Isobel, Angelina, Wax e Mattia. Chi di loro si aggiudicherà il titolo di campione? Tuttavia, l’ultima puntata del talent non andrà in onda, come di consueto, di sabato. Quando verrà trasmessa allora l’emozionante ed imperdibile sfida tra i giovani talenti?

Finale Amici 22, vincerà Angelina? Televoto, pronostici e quote scommesse

Quando va in onda il serale di Amici 22

Cresce la curiosità di sapere chi sarà il talento che quest’anno si aggiudicherà la vittoria di Amici! Diversamente dalle passate edizioni, quest’anno i finalisti sono solo quattro e i giudici hanno espresso le loro preferenze selezionando per il serale due ballerini e due cantanti. Come anticipato, a tentare il tutto per tutto sfoderando le loro armi migliori saranno Wax, Isobel, Angelina e Mattia! Ora, per sapere chi di loro salirà sul podio bisogna portare ancora un po’ di pazienza in quanto la puntata finale di Amici 22 non andrà in onda di sabato. La messa in onda è stata posticipata a domenica 14 maggio per via della finale dell’Eurovision Song Contest 2023! Dunque, per scoprire quale dei ragazzi si aggiudicherà l’ambito titolo di campione bisognerà aspettare domenica!

I pronostici

Intanto i pronostici su favoriti e vincitori non si fanno attendere! Sul web impazzano, infatti, i sondaggi che indicano in modo chiaro qual è il sentiment del pubblico sui papabili vincitori sia della categoria ballo sia della categoria canto. Per quel che riguarda quest’ultimo, pare non ci siano dubbi sul trionfo di Angelina Mango che è data per certa sia dagli scommettitori sia dal pubblico a casa. Per quel che riguarda invece la categoria ballo, al suo interno sembrerebbe trionfare Isobel. Le idee di pubblico e scommettitori appaiono chiare ma le carte in tavola possono essere sempre rimescolate. La partita resta, dunque, ancora aperta.