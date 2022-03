Serale di Amici 21, anticipazioni e registrazione della puntata: chi viene eliminato sabato 2 aprile 2022, ospiti e sfide

Dopo l’eliminazione di Calma, cantante del team di Rudy Zerbi, e del ballerino Christian, che già nella prima puntata era finito al ballottaggio, proprio oggi, in questi minuti, si sta registrando un altro appuntamento, il terzo, del serale di Amici. Stiamo parlando della fase finale del programma, del talent show che da settembre sta appassionando milioni di telespettatori: chi arriverà come ospite? E chi dei ragazzi dovrà lasciare il gioco e rinunciare al sogno della vittoria?

Serale Amici, le anticipazioni di sabato 2 aprile 2022: i guanti di sfida

Come sempre, a eccezione della finale, le puntate sono registrate. E sui social stanno già circolando le prime indiscrezioni, perché i curiosi non riescono ad aspettare la messa in onda del programma. L’attenzione, in particolar modo, è tutta incentrata sul guanto di sfida, attesissimo, tra le ballerine Serena e Carola, che sono state messe ‘a paragone’ dalla maestra Alessandra Celentano. Raimondo Todaro avrà accettato? Serena ballerà e si metterà ancora una volta alla prova?

Il guanto di sfida di Nunzio contro Leonardo

La puntata di Amici non può non puntare l’attenzione su Nunzio, che è stato messo in sfida, per l’ennesima volta, dalla maestra Alessandra Celentano. Dopo aver ballato contro Carola e Michele, ora il giovane dovrà fare una comparata con Leonardo, l’altro ballerino di latino americano. Chi vincerà?

Chi viene eliminato e chi sono gli ospiti

Ancora troppo presto per l’ufficialità, ma dopo quattro eliminazioni le squadre hanno un volto diverso. Anna Pettinelli e Veronica Peparini ora dovranno contare su Albe, Dario, John Erik e Crytical, mentre Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini dovranno mettere in risalto il talento di Aisha, Sissi, Nunzio, Alex e Serena. E ancora, la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha a disposizione LDA, Leonardo, Luigi, Michele e Carola. Ci sarà sempre una doppia eliminazione sabato 2 aprile? E chi è più a rischio?