Serale di Amici, chi è stato eliminato ieri sera: a rischio sabato 26 marzo Christian e Crytical, cosa è successo

Continua il percorso dei ragazzi, tra ballerini e cantanti, della scuola di Amici, il talent show di Maria De Filippi che è ora sbarcato in prima serata per il Serale, la fase finale della trasmissione. Dopo il primo appuntamento con l’eliminazione di Alice Del Frate e Gio Montana, molti si stanno domandando cosa è successo nella seconda puntata, quella in onda sabato 26 marzo. Chi è stato eliminato? E cosa è successo nelle tre manche di rito?

Cosa è successo sabato 26 marzo al Serale di Amici

Nel corso della prima manche Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno deciso di sfidare la squadra capitanata da Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. Manche, al meglio di tre punti, che è stata vinta proprio da Todaro e Cuccarini: Alex e Sissi hanno avuto la meglio su Luigi e LDA e Aisha ha trionfato su Carola, la ballerina di classico. Al ballottaggio, per l’eliminazione flash, sono finiti Luigi, Leonardo e Calma. I tre si sono esibiti, ma solo uno ha dovuto lasciare la scuola.

Calma eliminato da Amici

Il primo a dover abbandonare la scuola di Amici è stato Calma, il cantante del team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Lui che alla fine della scorsa puntata aveva mostrato la sua delusione e il suo rammarico per non aver dato il massimo: ora, sicuramente, tornerà a casa con più consapevolezza. E la strada che ha davanti è ancora lunga!

Seconda e terza manche: il ballottaggio finale

Nella seconda manche i vincitori, Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, hanno deciso di sfidare, ancora una volta, la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. In questo caso, però, la fortuna gli ha voltato le spalle e tre concorrenti del loro team sono finiti al ballottaggio: Christian, Nunzio e Alex. Gli ultimi due sono stati salvati, mentre il ballerino di hip hop è nuovamente un eliminato ‘provvisorio’. La terza manche, quella della squadra di Zerbi-Celentano contro Anna Pettinelli e Veronica Peparini, ha visto trionfare il primo team e al ballottaggio sono finiti Albe, Crytical e John Erik. Alla fine l’eliminato si nasconde tra Crytical e Christian.

Chi è stato eliminato tra Crytical e Christian?

A rischio eliminazione, quindi, il rapper Crytical, che ha sempre dimostrato di avere un grande talento nella scrittura, e il ballerino di hip hop Christian che nella scorsa puntata ha avuto la meglio su Gio Montana. Chi di loro dovrà lasciare la scuola?