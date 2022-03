Serale di Amici 21, anticipazioni e registrazione puntata sabato 26 marzo 2022: ospiti, sfide e chi è stato eliminato

Prima l’eliminazione inaspettata della ballerina Alice Del Frate, poi l’ultima manche, il ballottaggio e la voce di Maria De Filippi che in casetta ha annunciato a Gio Montana, cantante e allievo di Rudy Zerbi, di dover abbandonare la scuola di Amici. E’ questo quello che è successo nella prima puntata del Serale, tra grandi ospiti, siparietti divertenti e guanti di sfida emozionanti. Ora, a distanza di una settimana, i ragazzi sono pronti a ritornare in studio per il secondo e imperdibile appuntamento con la fase finale della trasmissione, che si terrà sabato in prima serata su Canale 5. Ma cosa accadrà? Chi verrà eliminato degli studenti, tra ballerini e cantanti, che da settembre sono entrati nelle case degli italiani con il loro talento?

La registrazione di oggi 24 marzo 2022 di Amici: cosa vedremo sabato al Serale

Come ormai è noto, a parte la finale, le puntate del Serale di Amici sono registrate. E quella che vedremo in onda sabato verrà registrata proprio oggi pomeriggio, giovedì 24 marzo. I ragazzi, quindi, sono pronti a tornare in studio: alla conduzione la padrona di casa, Maria De Filippi, accompagnata dalla giuria composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash. Come sempre, le manche previste sono tre: dopo un sorteggio, la squadra che inizia sceglie la sfidante e si dà così il via alla gara, che sarà al meglio di tre prove. La squadra che vince continuerà a sfidare chi vuole, fino a quando, molto probabilmente, non si arriverà alla nota dolente delle eliminazioni. Dovrebbe esserci un eliminato diretto dopo la prima manche e una seconda eliminazione alla fine della serata, con un ballottaggio.

I guanti di sfida e le squadre

Dopo l’eliminazione della ballerina Alice Del Frate, la squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini può contare sui ballerini John Erik e Dario Schirone e sui cantanti Albe e Crytical. Il team di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, invece, è intatto e ha a disposizione tutti i ragazzi, Serena, Alex, Aisha, Sissi, Christian e Nunzio.

Un componente in meno per la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che dopo aver sbaragliato tutti, ha ‘perso’ Gio Montana e ora potrà fare affidamento su LDA (cantante), Leonardo Lini (ballerino di latino), Luigi Strangis (cantante e musicista), Michele Esposito (ballerino), Calma (cantante) e Carola Puddu (ballerina classica, ritenuta dalla Celentano la più versatile).

Chi viene eliminato al Serale: Calma è a rischio?

E’ ancora troppo presto per le comunicazioni ufficiali e per i primi spoiler, ma a rischio eliminazione potrebbe esserci, più di tutti, Calma. Lui, infatti, cantautore della squadra di Rudy Zerbi, è stato messo parecchio in discussione e dopo la prima puntata del Serale è tornato a casa un po’ deluso. Si è sfogato con Christian, si è lasciato andare e ha raccontato di non aver dato il massimo in quel duetto con LDA, l’unica sua esibizione della serata. Una delusione così forte, uno sconforto che ha portato il cantante di Pesaro a pensare addirittura al ritiro e all’abbandono della scuola. Sarà lui il meno fortunato di questa seconda puntata del Serale?