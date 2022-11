Serena Dandini, chi è il marito Lele Marchitelli: età, lavoro, figli e vita privata

Lele Marchitelli è un musicista e marito della nota conduttrice radiofonica e televisiva Serena Dandini. La moglie oggi, martedì 15 novembre 2022, sarà ospite del programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone Oggi è un altro giorno in onda come di consueto dalle 14.00. Ma cosa sappiamo sul compagno di vita della Dandini? Conosciamolo più da vicino!

Cosa sappiamo su Lele Marchitelli il marito di Serena Dandini

Di lui sappiamo che è nato il 12 gennaio 1955 a Roma. Oggi pertanto ha 67 anni. E’ un compositore e bassista italiano e ha spesso realizzato musiche, tra gli altri, per alcune trasmissioni televisive comiche di successo come Avanzi, Pippo Comedy Show, Stati Generali. Ha scritto la musica anche per le canzoni interpretate da Corrado Guzzanti. Inoltre a lui si deve la parte musicale di documentari, spot pubblicitari e alcune colonne sonore (come Sciuscià). Lo troviamo anche nel cinema con collaborazioni con registi importanti.

La vita privata

Di lui Serena (qui la sua scheda) ha detto a Diva e Donna:

“Siamo due caratteri indipendenti e forti, ci tiene insieme la curiosità, la voglia di sperimentare cose insieme. Lui è un bravissimo cuoco”.

La coppia è sposata dal 1993 e dunque ha tagliato quest’anno il traguardo dei 29 anni di matrimonio insieme. Non hanno figli ma Serena ne ha una avuta da una precedente relazione. Si chiama Adele Tulli ed è nata nel 1982.