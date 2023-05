Serena Grandi, chi è il figlio Edoardo Ercole: età, oggi, lavoro, compagno, vita privata, sorella, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Giovanni Caccamo e Marino Bartoletti, anche l’attrice Serena Grandi. Che si racconterà a cuore aperto, dalla carriera alle vicende giudiziarie fino all’amore immenso che prova per il figlio Edoardo, nato dalla storia con Beppe Ercole.

Cosa sappiamo su Edoardo Ercole, il figlio di Serena Grandi e Beppe Ercole

Edoardo Ercole è nato nel 1989, il 19 dicembre, dall’amore tra Serena Grandi e Giuseppe Ercole, un famosissimo arredatore di Roma che nel 2004, in seconde nozze, ha sposato l’attrice Corinne Clery. Edoardo non è certo un volto sconosciuto: spesso lo abbiamo visto in televisione, nei programmi di Barbara D’Urso e quasi sempre con la mamma Serena, con la quale ha un rapporto bellissimo. Lei, infatti, le è sempre stata accanto e l’ha supportato anche quando il ragazzo, giovanissimo, ha deciso di fare coming out e vivere la sua omosessualità liberamente.

Che lavoro fa oggi

Edoardo Ercole, che non ha sempre avuto un ottimo rapporto con il papà, oggi ha una propria agenzia di comunicazione e si occupa dell’immagine di molti personaggi del mondo dello spettacolo.

Le sorelle, cosa sappiamo

Il giovane, che oggi ha 33 anni, ha confessato di avere una sorella, Fabiana, nata da una relazione clandestina del padre. Ma tutto è stato rivelato nel 2019, diversi anni dopo la morte di Beppe Ercole. Ma non solo. Edoardo ha anche un’altra sorella, Camilla, nata dalla relazione del padre con Lalla Valdoni.

Instagram di Edoardo Ercole

Edoardo Ercole ha un profilo Instagram e con l’account @edoardoercole vanta oltre 12.000 followers. Qui, come tutti i suoi coetanei, condivide scatti del suo lavoro e della sua vita di tutti i giorni. Al momento non sappiamo se il figlio di Serena Grandi sia fidanzato o meno, scopriremo qualcosa in più su Rai 1 nel salotto di Serena Bortone? Su Instagram non lascia trapelare nulla, nessun indizio su un ipotetico fidanzato.