Serena Morandi, come è morta la figlia di Laura Efrikian e Gianni Morandi: la storia

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone, che tiene compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì. Tra gli ospiti di oggi, oltre agli affetti stabili (che sono una presenza fissa del programma) e Cloris Brosca, volto del preserale di Rai 1, anche Marianna Morandi e sua mamma, l’attrice Laura Efrikian. Le due si racconteranno a cuore aperto, dalla carriera all’amore. Ma chi è Serena, la primogenita di Gianni Morandi e la sua moglie dell’epoca Laura? Ecco cosa è successo.

Serena Morandi, la figlia di Gianni Morandi e Laura Efrikian morta poche ore dopo il parto

Gianni Morandi e la nota attrice Laura Efrikian hanno avuto una lunga storia d’amore: sono convolati a nozze nel 1966, poi nel 1979 hanno deciso di percorrere strade diverse. Dal loro grande amore, però, sono nati tre figli: Serena, morta poche ore dopo il parto, Marianna, che è un’affermata attrice nonché ex compagna di Biagio Antonacci e Marco, oggi compositore e musicista. Gianni e Laura, nonostante la fine del rapporto, sono legati dai due figli e da quel dolore che entrambi hanno provato per la morte prematura di Serena. Morandi, ospite di Maurizio Costanzo, qualche tempo fa aveva ripercorso quei momenti tragici, quella morte legata forse a complicanze. “Io e Laura aspettavamo una figlia, sarebbe stata la nostra prima figlia. Doveva partorire a febbraio, ma ci fu questo anticipo, io stavo partecipando a Canzonissima, proprio la notte prima Laura fu ricoverata d’urgenza e purtroppo la bambina ha vissuto solo 8 ore. Penso che sia stato un grandissimo dolore soprattutto per lei, anche per me” – aveva detto.

Il dolore immenso

“Ricordo che ero a casa, nevicava, era il 5 gennaio” – ha raccontato in un’intervista l’attrice. “Ricordo la cosa in clinica, una verso la sala operatoria, lenzuola bianche. Poi torno nella camera e vedo che mi portano fiori, fiori, poi li hanno portati via. E ho sentito la voce di mio padre che diceva ‘qualcuno glielo dovrà dire'”. Un dolore immenso, che ha segnato sicuramente la coppia. Dopo quel momento tragico Laura e Gianni hanno cercato di farsi forza e dal loro amore sono nati Marianna e Marco. Che ora li hanno resi nonni felici, nonostante abbiano deciso di percorrere due strade diverse: Gianni è felice al fianco della sua seconda moglie Anna, Laura è nonna a tempo pieno.