Sergio Endrigo: chi era, età, carriera, canzoni, moglie e figlia, come è morto

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, il programma in onda dalle 14 e condotto da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Russell Crowe in collegamento da Sidney, anche Claudia, la figlia di Sergio Endrigo, una delle voci più iconiche e amate della musica italiana. Lui, morto 18 anni fa, proprio oggi avrebbe compiuto 90 anni.

Dagli esordi al debutto di Sergio Endrigo

Sergio Endrigo è nato a Pola il 15 giugno del 1993 ed è morto a Roma il 7 settembre del 2007. Lui è stato un grande cantautore: ha vinto Sanremo, nel 1968, con Canzone per te, poi è arrivato secondo l’anno successivo con Lontano dagli occhi e terzo nel 1970 con L’arca di Noè. Una carriera brillante, fatta di alti e bassi: ha collaborato con scrittori e poeti come Gianni Rodari, Pasolini, Ungaretti. E ha lavorato con grandi musicisti come Toquinho e Luis Bacalov.

Prima di intraprendere la strada della musica, Endrigo ha lavorato come fattorino, poi ha iniziato a suonare la chitarra. E a lavorare come cantante, fino a quando non è riuscito a entrare nel complesso di Riccardo Rauchi. Quando si pensa a lui, inevitabilmente, il pensiero va a una delle sue canzoni più famose, Io che amo solo te: un brano d’amore, che negli anni ha conosciuto diverse versioni.

I suoi successi, le canzoni per bambini

Endrigo, nel corso della sua brillante carriera, ha interpretato anche alcune canzoni per bambini come La casa. E ha messo in musica alcune poesie scritte da Gianni Rodari per l’album Ci vuole un fiore, la cui canzone omonima è sicuramente diventata popolare. Tra grandi e piccini.

La malattia, come è morto

Sergio Endrigo, che nella sua carriera ha collezionato un successo dopo l’altro, è morto a Roma, all’età di 72 anni, il 7 settembre del 2005, stroncato da un cancro ai polmoni. Da mesi combatteva contro quella malattia e al 2000, in Brasile, risale la sua ultima tournée. Ora è sepolto a Terni, nella tomba di famiglia.

Chi è la figlia Claudia, la moglie

Nel 1963 Sergio Endrigo ha sposato Lula, Maria Giulia Bartolacci. I due si sono conosciuti nel 1962 grazie a Riccardo del Turco, che ha sposato Donatella, la sorella della donna. Sergio Endrigo e sua moglie sono convolati a nozze nel 1963, poi due anni dopo è nata Claudia, l’unica figlia che porta avanti la memoria del papà. Endrigo e Lula sono rimasti insieme per diverso tempo, fino al 1994, quando la donna purtroppo è morta.