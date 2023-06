Sergio Endrigo, chi era la moglie Maria Giulia Bartolocci: età, figlia Claudia, matrimonio e vita privata

[adrotate group="9"]

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Russell Crowe che in collegamento da Sidney parlerà del suo tour in Italia, anche Claudia, la figlia di Sergio Endrigo. La padrona di casa, insieme ai suoi affetti stabili, renderà omaggio a una delle voci più iconiche e amate della musica italiana: Sergio Endrigo, morto 18 anni fa e che il 15 giugno avrebbe compiuto 90 anni. Ma chi era la moglie Maria Giulia?

La storia d’amore tra Sergio Endrigo e sua moglie ‘Lula’

Sergio Endrigo, che nella sua carriera ha collezionato un successo dopo l’altro e ha fatto sognare e cantare intere generazioni con le sue canzoni, nel 1963 ha sposato Lula, Maria Giulia Bartolocci. E così è diventato cognato di Riccardo Del Turco (che nello stesso periodo è convolato a nozze con la sorella di Lula, Donella). Dall’amore, immenso, tra Endrigo e la moglie è nata Claudia, venuta al mondo nel 1965. E proprio lei oggi tiene viva la memoria del papà, sui social e non solo.

I lavori insieme

“Da piccola le cose andavano bene (tra di loro, ndr), mamma lo seguiva dappertutto e io sono stata cresciuta da mia nonna”– ha raccontato Claudia un po’ di tempo fa ai microfoni di Serena Bortone. Poi, però, il rapporto del papà con la mamma si è incrinato. “Più grande ho visto litigate furiose per il bere, piatti che si spaccavano per terra. Tutto derivante da cose non risolte, a cominciare dalla morte del padre, che non l’ha praticamente mai conosciuto. Non so, la dipendenza è qualcosa con cui ci nasci. Lui non era l’alcolizzato classico che beveva alla mattina, lui beveva alla sera, diceva che beveva per dimenticare ma invece gli faceva l’effetto contrario” – ha spiegato. Una carriera brillante, una vita fatta di successi, ma anche di momenti difficili.

Non tutti, però, sanno che Lula ha collaborato tanto con il marito. Lei, infatti, con lo pseudonimo di Plumrose, ha co-firmato dei brani, che hanno fatto la storia. I due, insieme, hanno scritto ‘Tango Rosso’, per esempio. In un’intervista di qualche tempo fa, rilasciata a Il cofanetto magico, Claudia Endrigo ha parlato dei suoi genitori e di come è stata cresciuta: “Ho avuto dei genitori meravigliosi. Se sono la donna… che sono ora, lo devo a loro. Mia madre è scomparsa a soli 52 anni. La mia infanzia è stata bellissima, di quelle infanzie che ti fanno crescere bene. Vivevamo in campagna. Ho frequentato la Montessori, le scuole sperimentali. Un periodo importante della mia vita, con genitori felici e vicini a me”. E il loro ricordo è lì, nel suo cuore e nella sua testa.

La morte di Lula

La moglie di Sergio Endrigo, tra alti e bassi, gli è stata accanto fino al 1994, anno in cui purtroppo è morta. Giovanissima, aveva poco più di 50 anni. Il loro è stato un amore vero, fatto di stima reciproca, affetto e discussioni. Che in una coppia non mancano di certo.