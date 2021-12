Sergio Rubini: chi è, età, carriera, film, chi è la moglie, figli, vita privata, I Fratelli De Filippo, filmografia, compagna

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Sergio Rubini, ma conosciamolo meglio!

Sergio Rubini: chi è, età, carriera

Sergio Rubini è nato a Grumo Appula il 21 dicembre del 1959, da genitori originari di Gravina in Puglia. Dopo aver terminato gli studi, nel 1978 si è trasferito a Roma per studiare all’Accademia Nazionale d’arte drammatica, che ha poi deciso di abbandonare. Grande appassionato di teatro, è riuscito a lavorare con registi importanti come Gabriele Lavia, Antonio Calenda, Enzo Siciliano. Dopo alcune esperienze radiofoniche, Sergio Rubini ha esordito sul grande schermo nel 1985, ma la svolta è arrivata nel 1989 quando ha incontrato l’autore e sceneggiatore Umberto Marino. Ha lavorato come attore in diversi film e da qualche anno è anche docente di recitazione cinematografica.

Sergio Rubini: chi è, vita privata, chi è la moglie

Sergio Rubini dal 1991 al 1993 è stato sposato con l’attrice Margherita Buy.

Sergio Rubini: Instagram

Sergio Rubini è molto seguito su Instagram. Con il suo account ufficiale @sergiorubini.official vanta oltre 9.000 seguaci.