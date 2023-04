Serie tv e film Amazon Prime Video a maggio 2023: date di uscita e quali sono

Serie tv e film su Amazon per maggio 2023. La primavera è entrata finalmente a regime, anche perché siamo alle porte del mese di maggio, e le temperature non fanno che ricordarcelo ogni giorno che passa. Anche le giornate si allungano sempre di più, e la voglia di trascorrere il giorno all’aperto si fa sempre più incalzante. Tuttavia, anche se le giornate sono sempre più belle ed attraenti, c’è sempre tempo per poter seguire le proprie serie preferite e i film in uscita sulle diverse piattaforme streaming, come Amazon Prime che, proprio per questo nuovo mese di maggio 2023 è già pronta per regalare ai suoi fruitori tante belle novità.

Cinema: nuovi film fantasy, horror e avventura gratis online

Serie tv e film Amazon Prime Video a maggio 2023

Il mese di aprile è passato e un altro mese si fa avanti. Domani, infatti, è già il Primo Maggio, la Festa di tutti i Lavoratori. Una cosa però non cambierà mai: la voglia di guardare film e serie tv con le storie più appassionanti di sempre. Infatti, anche questo nuovo mese, Amazon Prime ha delle proposte molto particolari, assolutamente da non perdere. Aiutandoci con i colleghi di Badtaste.it, ecco allora una rassegna completa di tutte le nuove uscite.

Amazon Prima Video: le nuove uscite per maggio 2023 Ecco, allora, tutte le novità in uscita per il mese di maggio 2023: