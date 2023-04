Serie tv Netflix a maggio 2023: ecco quali sono e date di uscita

Quali sono i titoli che compariranno nel catalogo Netflix per il mese di maggio 2023? Come sappiamo, ormai è iniziata la guerra degli ascolti con la piattaforma streaming di Paramount+. Una battaglia che potremmo considerare “all’ultimo titolo”, con entrambe le case di streaming che cercano di proporre titoli accattivanti ma anche in grado di soddisfare i palati di tutte le generalità di pubblico: storie d’amore, avventura, horror, docufilm e tante altre interessantissime cose.

Il catalogo Netflix per maggio 2023

Tra i titoli più attesi di maggio 2023, c’è “The Mother”. In questo film, la grande protagonista sarà Jennifer Lopez: si prevede quindi un’impennata di pubblico, soprattutto di sponda ai fan della cantante statunitense. Spazio anche ad Arnold Schwarzenegger, alle prese con la serie televisiva Fubar. Qui interpreterà un agente della CIA in prossimità del proprio pensionamento, ma che si deve preparare a fronteggiare il suo ultimo caso dove indagare e contrastare la malavita. Ci sarà anche “Blood & Gold”, che parla di un disertore tedesco pronto a cercare un tesoro nascosto della Seconda Guerra Mondiale. La serie televisiva ha un’ambientazione storica, raccontando le proprie vicende all’interno degli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale.

Poi “Love village”, dove otto uomini e otto donne vivono insieme alla ricerca del proprio ultimo amore. Tutto si svolgerà in una casa di montagna, dove ogni persona attenderà la calma di quel villaggio per vedere se finalmente scoccherà l’amore per loro. Qui, ogni personalità proverà a cercare l’amore eterno. Poi ci sarà la serie televisiva de “Il Sarto”, dove il protagonista sarà Peyami. Lui, come fa evincere il titolo, è un giovane sarto, che eredita l’attività dal proprio nonno. Il ragazzo non solo mostra grande creatività, ma anche un brillante talento che potrebbe fargli fare grande strada nel campo della moda. Insomma, tante serie televisive pronte a farci compagnia su Netflix.