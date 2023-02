Sethu, chi è la fidanzata del cantante di Cause Perse: età, lavoro, foto

Ci siamo, tutto pronto per una nuova, imperdibile puntata di Oggi è un altro giorno! Come sempre – a partire dalle 14 su Rai 1 – Serena Bortone è pronta a regalare un momento di gioia e serenità agli affezionati telespettatori. Gli ospiti in studio non mancheranno, tra di loro anche Sethu che solo qualche giorno fa abbiamo visto a Sanremo con il pezzo “Cause Perse”! Ma se la sua biografia e carriera artistica sono note, cosa sappiamo invece della sua vita sentimentale? Ecco qualche informazione!

Sethu a Sanremo 2023: chi è, età, canzoni, vita privata, Instagram, foto, testo e video di Cause perse

La vita privata e la biografia di Sethu

Non sono molte le informazioni disponibili sulla vita privata del cantante Sethu. Il ragazzo a riguardo è, infatti, molto riservato. Non è noto se sia sentimentalmente legato al qualcuno e piuttosto che far parlare di sé, l’artista preferisce di gran lunga far parlare la propria arte. Sethu, all’anagrafe Marco De Lauri, è nato a Savona il 21 novembre del 1997. Insieme al fratello gemello Jiz, i due iniziano a coltivare presto la passione per la musica e una volta traferitisi a Milano, il cantante inizia ad esibirsi in vari gruppi punk locali prima di dedicarsi completamente alla musica pop.

La partecipazione a Sanremo 2023

Il rapper savonese quest’anno ha preso parte alla 73esima edizione, da poco conclusasi, del Festival di Sanremo! Insieme ad altri 8 talenti è giunto alla finale di Sanremo giovani ottenendo la preziosa e ghiotta possibilità di gareggiare tra i big di Sanremo 2023! Il brano con il quale Sethu si è presentato sul palco dell’Ariston si intitola Cause Perse e parla del profondo legame che lo unisce al fratello gemello Jiz e di come i due artisti incarnino due ‘cause perse’ . Quella da lui proposta è stata dunque una canzone autobiografica dove il ragazzo, nonostante la giovane età, non ha avuto timore di mettersi a nudo.

Curiosità

Forse non sapevi che il nome d’arte Sethu è un omaggio all’album At the Gate of Sethu del gruppo brutal death metal Nile.

Social

Sethu ha un profilo Instagram ed è seguito da quasi 25mila follower.