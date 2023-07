Si è dimessa dopo 34 anni, addio alla Rai per passare a Mediaset: ecco chi

Dopo oltre trent’anni, si è dimessa dalla Rai la conduttrice Berlinguer per passare alle reti Mediaset.

Bianca Berlinguer, dopo ben trentaquattro anni di servizio, ha deciso nelle scorse ore di lasciare la Rai. La nota conduttrice televisiva della Rai, Berlinguer ha deciso di dimettersi dalla Rai e passare alle reti Mediaset. La figlia del famoso segretario del PCI, grazie alla sua bella carriera giornalistica rappresenta uno dei volti più riconoscibili del settore. Per conoscere qualche notizia sulla vita privata Berlinguer e sulle motivazioni che l’hanno spinta a presentare le dimissioni in Rai, vi suggerisco di leggere qui di seguito.

Notizie su Bianca Berlinguer

La Berlinguer o Biancamaria Berlinguer, classe 59, è un volto noto nelle reti RAI, per il suo lungo passato da conduttrice e direttrice del TG3. Dopo aver fatto studi umanistici, ha iniziato al sua gavetta presso alcune redazioni giornalistiche. Laureata in lettere, la Berlinguer ha iniziato la sua carriera professionale lavorando in una prima fase al Radiocorriere Tv e successivamente presso il Messaggero.

L’affascinante giornalista romana, per molto tempo ha lavorato all’interno della redazione del Tg3. Dopo vari premi e riconoscimenti nel settore del giornalismo, Bianca affiancata da Corsi, inizia a condurre l’approfondimento “Cartabianca”. Il seguitissimo talk d’approfondimento politico della RAI, con le dimissioni della Berlinguer, pare che non verrà inserito nel palinsesto televisivo.

La conduttrice RAI, che ha condotto per diversi anni Carta bianca, in questi giorni ha reso ufficiali le sue dimissioni e la sua prossima conduzione per un nuovo programma su rete 4. La notizia delle sue dimissioni, ha fatto molto scalpore e il suo imminente passaggio a Mediaset ha suscitato molte reazioni.

Vita privata di Bianca Berlinguer

Bianca Berlinguer, storica giornalista della Rai, in queste ultime ora sta facendo molto parlare di lei, per via della sua decisione di lasciare per sempre la Rai. Nata nella capitale nel 1959, la Berlinguer, è la prima di quattro figli del famoso politico Enrico Berliguer. Circa la vita privata della famosa conduttrice RAI, la figlia del segretario del partito comunista Enrico Berlinguer, è noto che è stata sposato con Stefano Marroni.

Marroni attualmente capoufficio stampa Rai, ed ex vicedirettore del TG2, è stato il primo marito di bianca fino al 1995. In seguito la Berlinguer è convolata a nozze con il famoso giornalista Luigi Manconi, da cui ha avuto una figlia di nome Giulia.

Manconi e la Berlinguer, si sono spostai dopo circa venticinque anni di relazione. Del marito di Bianca, il senatore Manconi, con cui è attualmente legata, si sa che da alcuni anni è purtroppo affetto da una grave malattia che gli ha fatto perdere la vista.

I motivi delle dimissioni della Berlinguer

Per quanto concerne le motivazioni che hanno portato la conduttrice RAI Berlinguer alle dimissioni, pare che siano legate a questioni economiche e professionali. Secondo recenti indiscrezioni, la conduttrice e giornalista RAI Berlinguer, ha deciso di passare a Mediaset sotto la spinta di un migliore compenso e la possibilità di condurre un programma in prima serata.

Da ciò che è stato reso noto, Bianca Berlinguer già percepiva uno alto stipendio annuo in qualità di direttrice. Ma pare che per il suo nuovi incarico Mediaset, il suo compenso potrebbe essere addirittura raddoppiato.

Nelle sue dimissioni, la Berlinguer, dopo i consueti ringraziamenti all’azienda per la quale ha lavorato per più di trent’anni, ha reso ufficiale la sua intenzione di lasciare il suo incarico in Rai. L’azienda Rai, da un po’ di tempo era a conoscenza della decisione di Bianca Berlinguer, e aveva lanciato una controfferta per convincerla a restare. Va sottolineato che oltre la Berlinguer, pure Fazio e Annunziata, hanno recentemente deciso di abbandonare la Rai.

La conduttrice di Carta bianca, dopo la sua lunga esperienza in RAI, ha deciso d’iniziare una nuova carriera presso la TV commerciale. Pare che il nuovo contratto Mediaset, le garantirebbe il posto fino alla pensione.