Simon and the stars, chi è l’astrologo Simone Morandi: età, carriera, vita privata, Instagram

Simone Morandi, in arte denominato Simon and the stars, è quello che potremmo definire un ”astro blogger”, sicuramente il più amato dal web. E’ del segno zodiacale dell’Acquario ed è uno dei principali competitor di Paolo Fox e Branko. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera astrale, continuante a leggere.

L’Oroscopo video 2023 Simon and the Stars: classifica e previsioni segno per segno

Chi è veramente Simon and the stars?

Di Simone Morandi, a livello biografico, sappiamo solamente che è nato a Roma il 5 febbraio del 1972, sotto il segno dell’Acquario, ma nulla in merito ad altezza e peso. Oltre alla sua professione originaria, quella di avvocato, si occupa anche di produzione cinematografica ed è l’agente di alcuni note star del cinema. Ma i più lo conoscono per la sua vocazione astrale, ovviamente.

L’inizio, per caso, della carriera astrale

Simon and the stars è amatissimo, ed ha iniziato per caso la sua fruttuosa carriera nell’ermeneutica astrale. Infatti, come racconta lui stesso nella biografia che potete leggere sul suo blog personale, il suo primo incontro con l’astrologia è avvenuto in maniera casuale. O forse, c’è stato lo zampino delle stelle. L’incontro con la sua promettente carriera avviene mentre si trovava a cena con una decana della materia, Luisa De Giuli del TG5. I due, così, si ritrovarono l’uno accanto all’altro, e dopo un lungo confronto sulla materia, lei gli disse: “Mi sembri molto portato, vorrei organizzare un corso dopo l’estate. Semmai ti coinvolgerò”. Da quel momento, e in vista dell’imminente incontro, ecco che Simon pensò di leggere qualche libro per darsi un’infarinatura e trovarsi impreparato durante il progetto. Ma poi, la De Giuli non organizzò mai quel corso di cui parlava, ma il meccanismo si era comunque messo in moto, e così iniziò la sua brillante carriera nel settore.

Esordio e successo su Facebook

Da quel fatidico incontro, poi, passarono ben due anni, e un giorno qualcuno molto vicino a lui – l’immancabile Claudio Roe – gli chiese: “Ma dopo tutto questo studio, non vorresti trasformare questa passione in qualcosa di più concreto?” Anche qui, c’è di mezzo il caso, o il destino. Simon aveva sentito parlare di pagine Facebook piene di fan dell’astrologia, ma non ne aveva mai vista una. Così, aprì la sua pagina Facebook personale incentrata sul tema, per gioco, e apparve subito il primo ”mi piace” da parte di un utente. Il primo di una lunga e fortunata serie. Accadde mentre stava sperimentando e modificando l’armonia estetica dell’orologio astrologico di Praga a confronto con un’immagine dell’universo “visibile”. Dopo un anno, i Like alla pagina furono tantissimi, e così iniziò la sua professione nel settore.

Vita Privata di Simon and the stars

Anche su questo fronte, le informazioni sono veramente scarse: si vocifera che possa essere impegnato, ma nulla si sa sulla sua relazione, sulla vita privata ed eventuale progenie.

Instagram e social

Oltre alla pagina Facebook già citata, Simon ha anche un seguitissimo profilo Instagram, dove vanta ben 119.000 follower.