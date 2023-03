Simona Viola di Matrimonio a Prima Vista: chi è, età, di dov’è, lavoro, compatibilità con Gennaro, foto e Instagram

Ci siamo, una nuova stagione di Matrimonio a Prima Vista è pronta a prendere il via! Rilasciato da Discovery+ il primo episodio, la decima stagione del programma – che vede la presenza di tre coppie che si vedranno e si conosceranno per la prima volta il giorno del matrimonio, quando diventeranno legalmente marito e moglie – verrà trasmessa ufficialmente in chiaro su Real Time l’8 marzo 2023! Chi sono i protagonisti di questa nuova ed avvincente edizione? I concorrenti in totale sono sei – tre coppie – e per la prima volta nella storia del programma si sposeranno assieme! Conosciamo meglio Simona Viola, ecco cosa sappiamo di lei!

Matrimonio a Prima Vista 10 su Real Time: quando inizia e chi sono i concorrenti

Chi è Simona Viola di Matrimonio a prima vista 10

Simona Viola ha 30 anni ed è originaria di Viareggio. Single da 5 anni, ora cerca un compagno capace di scombussolarle, di stravolgerle, la vita. Di origini palermitane, la sua è una famiglia numerosa. Simona è, infatti, l’unica figlia di cinque fratelli. Quali sono le sue passioni? Amante dello sport e della palestra, le piace poi andare a ballare e a cena fuori. Professionalmente parlando, la donna è amministratrice di un cantiere navale a gestione familiare. Una personalità forte la sua, come lei stessa non tarda ad ammettere: ‘Mi definisco una donna in carriera, una donna forte, sono abituata a gestire diverse situazioni ed anche tante persone’, racconta nel video di presentazione aggiungendo inoltre che: ‘Adoro andare in palestra, non tanto per il sudore quanto per la forma fisica. La natura qualcosa mi ha dato ma se posso fare di più meglio. La cosa che più mi da fastidio in generale è la cattiveria e il giudizio delle gente senza conoscenza’, conclude Simona. La donna troverà nel programma l’uomo della sua vita?

Il video di presentazione

Per vedere il video di presentazione ufficiale di Simona Viola clicca QUI.

Instagram

Simona Viola ha un account su Instagram ma è privato.