Simone di Uomini e Donne: chi è il corteggiatore di Federica, età, lavoro, Instagram

Uomini e Donne. Un’altra puntata dell’imperdibile salotto di Maria De Filippi è in onda proprio in questo momento: i nuovi tronisti e le troniste sono alle prese con i loro corteggiatori. Come andrà oggi?

Simone e l’esterna con Federica

Simone è sceso per Federica in studio oggi, ma le cose non sono andate per il meglio, dal momento che la tronista, una volta rientrata a casa, non si è soffermata molto sull’esterna, come ha dichiarato dopo l’esterna. ”Una volta a casa non ho pensato ”ah però”…” – questo il suo modo per far capire al suo corteggiatore che le cose non sono andate proprio per il meglio.

(Non) buona la prima..

In esterna Simone si è presentato in moto, una scelta davvero sbagliata, dal momenti che Federica ha davvero un brutto ricordo del veicolo: come lei stesso ha detto, suo padre è morto così, andando in moto. Poi, Simone ha cercato di recuperare, facendole tanti complimenti e cercando di suscitare il suo interesse. Ma il risultato, forse, non è stato quello aspettato.