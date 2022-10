Simone Giannelli, chi è il pallavolista: età, carriera, altezza, chi è la fidanzata, foto e Instagram

Simone Giannelli è un campione di pallavolo e palleggiatore della Nazionale Italiana. Lo sport è stato una costante nella sua vita e fin da giovanissimo si è avvicinato a questo mondo. Oggi sarà anche ospite nel programma televisivo Verissimo, il salotto pomeridiano di Silvia Toffanin in onda su Canale 5. Ecco tutto quello che sappiamo su Simone Giannelli. Dalla carriera alla vita privata.

Dagli esordi al debutto di Simone Giannelli

Simone Giannelli è un pallavolista italiano (alto 2 metri), palleggiatore della Sir Safety Perugia. Sappiamo che è nato a Bolzano il 9 agosto 1996, ha 26 anni. Inizia a giocare a pallavolo a Bolzano, nella città natale. Gioca nelle giovanili del Südtirol e nel 2010 approda alla Trentino, club nel quale gioca fino al 2014, anno in cui muove i primi passi tra i professionisti, venendo aggregato alla prima squadra, impegnata in Serie A1, già nel corso dell’annata 2012/2013. E proprio in questo anno conquista lo scudetto, venendo promosso definitivamente in prima squadra a partire dal 2014/2015. Si aggiudica un nuovo scudetto e viene premiato come MVP, mentre nel resto delle sette annate coi trentini vince un campionato mondiale per club e una Coppa CEV. Nella stagione 2021/2022 viene ingaggiato dalla Sir Safety Perugia, ancora in Superlega, con cui vince la Coppa Italia. Fa parte delle nazionali giovanili Under-19 e Under-20, partecipando rispettivamente alle rassegne continentali del 2013 e del 2014.

La Nazionale e l’oro alle Olimpiadi

Nel 2015 Simone Giannelli è stato convocato in nazionale maggiore, dove si è aggiudicato la medaglia d’argento alla Coppa del Mondo e quella di bronzo al campionato europeo, mentre un anno dopo ha ottenuto l’argento ai Giochi della XXXI Olimpiade di Rio de Janeiro, seguito da un altro argento alla Grand Champions Cup 2017. Tra le grandi vittorie c’è anche la medaglia d’oro al campionato europeo 2021, premiato come MVP. Nel 2022 conquista un altro oro al campionato mondiale.

Chi è la fidanzata

Simone Giannelli è fidanzato: la fortunata si chiama Selly Montibeller. I due sono fidanzati da tempo, ma preferiscono tenere lontano dai riflettori la loro storia d’amore: lei studia lingue e mediazione linguistica ed è stata anche campionessa provinciale di salto in alto. Ma non solo. Selly, che è bellissima, è stata eletta Miss Linea Sprint Lona Lases e ha vinto il titolo di Miss Sport Lotto Trentino Alto Adige. Nel 2017, invece, si è aggiudicata la fascia di Miss Bellezza Rocchetta.

Instagram di Simone Giannelli

Simone Giannelli ha un profilo Instagram @simo_gian9 nel quale pubblica foto con i suoi amici e la sua fidanzata, ma anche scatti che lo riprendono al lavoro. Vanta oltre 381mila follower.