Anticipazioni Verissimo sabato 29 e domenica 30 ottobre 2022: chi sono gli ospiti

Si avvicina il weekend e torna il consueto appuntamento con il salotto pomeridiano di Silvia Toffanin in onda su Canale 5. Come sempre saranno tanti gli ospiti che si alterneranno nel corso del doppio appuntamento del fine settimana. Ecco allora chi saranno gli ospiti della puntata di Verissimo di sabato 29 e domenica 30 ottobre 2022.

Ospiti Verissimo sabato 29 ottobre 2022

Partiamo dalle anticipazioni per l’appuntamento di domani, 29 ottobre. Tra gli ospiti troviamo Marco Masini. Sarà l’occasione per ripercorrere le tappe della sua lunga carriera, i momenti al top, e quelli più complicati. Inoltre sarà dato spazio alla sua autobiografia in uscita nelle librerie. Poi sarà la volta del pallavolista Simone Giannelli, e di Giulia Salemi, volto noto della tv e in particolare voce social del Grande Fratello Vip. Troviamo, ancora, Benjamin Mascolo, che parlerà del suo percorso artistico, e Cristina Quaranta, volto tra i più amati di Non è la Rai. Infine Bianca Atzei e Stefano Corti che sveleranno per la prima volta il sesso del loro bebè che nascerà tra pochi mesi.

Ospiti Verissimo domenica 30 ottobre 2022

Passiamo a domenica. Silvia Toffanin incontrerà e intervisterà Angelo ed Angela dei Ricchi e Poveri che ricorderanno Franco Gatti, recentemente scomparso. Marco Bellavia, tra i concorrenti del Gf Vip di quest’anno e finito al centro di un acceso dibattito dopo quanto accaduto nella casa, rilascerà alla conduttrice un’intervista. Infine in studio anche Carlotta Mantovan, moglie dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi, e Miriana Trevisan che sarà in studio accompagnata dall’ex marito Pago e il figlio Nicola.

Quando va in onda

Verissimo vi aspetta come sempre su Canale 5 sia sabato che domenica a partire dalle ore 16.30. In streaming è possibile seguire il programma sull’applicazione dedicata Mediaset Infinity.