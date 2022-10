Tale e Quale Show, anticipazioni del 28 ottobre 2022: imitazioni di stasera ospiti e classifica

Tutto pronto per la quinta puntata di “Tale e Quale show”. Il pubblico freme per vedere questo nuovo appuntamento del 28 ottobre a partire dalle 21 e 25. I protagonisti sono pronti, anche in questa occasione, a sfidarsi a suon di imitazioni trasformandosi in personaggi famosi del panorama musicale nazionale e internazionale sotto la guida di un coach. Immancabile la simpatia del presentatore Carlo Conti capace di portare al successo il programma.

Gli sfidanti si cimenteranno in esibizioni musicali per aggiudicarsi la vittoria finale. Anche se ancora è tutto da definire, ancora impossibile stabilire chi sarà tra i protagonisti il vincitore di questa edizione del programma che sta ottenendo un grandissimo successo in termini di ascolti. Al momento la classifica vede in testa Antonino, seppure è seguito a stretto giro da Gilles Rocca e Elena Ballerini. Se la scorsa puntata ha visto salire sul podio Rosalinda Cannavò chiamata a imitare Francesca Michielin interpretando ‘Nessun grado di separazione’, è già tutto definito il programma di questo quinto appuntamento. Già stabilito quali grandi interpreti della musica nazionale e internazionale i concorrenti saranno chiamati a imitare guidati magistralmente dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Ma andiamo a vedere…

Quali sono i personaggi che gli sfidanti saranno chiamati a interpretare

Elena Ballerini sarà chiamata al non facile compito di calarsi nei panni di Barbra Streisand, Rosalinda Cannavò tornerà a imitare Madame, Samira Lui dovrà interpretare Grace Jones, Valeria Marini sarà Marilyn Monroe, Alessandra Mussolini vestirà i panni della zia Sophia Loren, Valentina Persia imiterà Anastacia, Andrea Dianetti sarà Gianni Togni, Claudio Lauretta dovrà essere Vasco Rossi, Gilles Rocca si calerà nei panni di Franco Califano, Antonino diventerà Loredana Berté, Francesco Paolantoni e il coach “personale” Gabriele Cirilli avranno le sembianze di Carreras, Pavarotti e Domingo, ancora sconosciuto il terzo componente del trio.

Si tratta di esibizioni che si annunciano entusiasmati e nelle quali gli sfidanti dovranno davvero impegnarsi a fondo per conquistare il giudizio positivo della giuria composta da: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Insieme alla giuria ufficiale ci sarà anche un altro giudice di eccezione. I concorrenti avranno il non facile compito di essere abbastanza realisti da conquistare anche il voto favorevole degli altri sfidanti che potranno esprimere una preferenza, votando un collega o anche autovotarsi. Il pubblico sarà protagonista anche da casa, avendo la possibilità di dare la propria preferenza da Facebook o da Twitter.

I punti di serata decreteranno il vincitore della puntata, ma la somma dei voti complessivi decreterà alla fine il vincitore di questa edizione numero 12 di Tale e Quale Show.