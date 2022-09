Giorgio Panariello: chi è, età, carriera, chi è la moglie, vita privata e Instagram

Questa sera su Rai 1 andrà in onda il programma più camaleontico di sempre: Tale e Quale Show, giunto alla sua dodicesima edizione. Alla conduzione Carlo Conti e tra i giudici Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Ecco cosa sappiamo di quest’ultimo.

Giorgio Panariello: chi è, età

Giorgio Panariello è un famosissimo attore comico e presentatore della tv italiana. E’ nato il 30 settembre 1960 a Firenze.

Non tutti sanno che, nonostante il sorriso che sfoggia sempre, ha avuto un’infanzia difficile: è stato abbandonato dalla madre a pochi giorni dalla nascita, ed è cresciuto da solo insieme ai nonni.

A 12 anni ha scoperto di avere un fratello minore di nome Franco, anche lui abbandonato subito dopo la nascita e cresciuto fino a quel momento in un istituto.

Suo fratello minore è morto a causa della tossicodipendenza da eroina.

Giorgio Panariello: carriera, i successi

La sua carriera ha inizio negli anni ’80, quando approda a Radio Forte dei Marmi come imitatore, dando vita alla trasmissione Radiosquillo. In quella trasmissione nasce il personaggio di Merigo e spopola imitando, fra gli altri, il cantante Renato Zero.

Dopo qualche anno, Giorgio Panariello entra nel mondo del cabaret con il gruppo I Lambrettomani con i quali approda a Firenze, dove incontra per la prima volta Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni.

Nel 1991 sbarca alla Rai con Stasera mi butto insieme a Carlo Conti. Da quel momento il loro sodalizio sarà indistruttibile.

Panariello e Conti dal 1994 al 1997 condivideranno molte trasmissioni come Vernice fresca, Aria fresca e Videomusic, Su le mani, Va ora in onda.

Nel 1996 debutta al cinema nel film AlbergoRoma.

Nel 1999 dirige e interpreta la commedia Bagnomaria.

Successivamente recita in decine di commedie, come Ti Amo in tutte le lingue del mondo, Notte prima degli esami, Notte prima degli esami oggi.

Nel 2003 partecipa al Festival di Sanremo in qualità di ospite d’onore nella serata finale, e nel 2006 ottiene l’opportunità di presentarlo accanto a Ilary Blasi e Victoria Cabello.

Nel 2012 conduce uno show tutto suo intitolato Panariello non esiste, in onda su Canale 5.

Nel 2015 torna ospite al Festival di San Remo, condotto da Carlo Conti, ricevendo poi il premio “Città di Sanremo“.

Giorgio Panariello: la vita privata, gli amori, chi è la fidanzata

Giorgio Panariello è stato sentimentalmente legato per diverso tempo alla ballerina Dalila Frassinato. Quando la loro storia è terminata, i due sono rimasti comunque in buoni rapporti.

Dal 2016 è fidanzato con la giovane e bella Claudia Maria Capellini, una modella di 25 anni più giovane di lui. La loro relazione è tenuta lontana dai riflettori e Panariello non si è mai sposato.

Instagram

Giorgio Panariello vanta oltre 400mila follower su Instagram, @giorgiopanarielloreal, dove condivide foto di tutti i giorni e della sua vita nel mondo dello spettacolo.