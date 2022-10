Claudia Maria Capellini, chi è la compagna di Giorgio Panariello: età, lavoro, figli, Instagram

Giorgio Panariello è un personaggio eclettico della televisione italiana. Noto come comico, ma anche come attore, conduttore, regista e cabarettista ha 42 anni ed è originario della Toscana. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? E chi è la sua compagna di vita? Dal 2016 è fidanzato con Claudia Maria Capellini, modella che ha ben 25 anni in meno a Panariello. Si tratta però di un rapporto saldo che la coppia tiene lontano dal clamore mediatico.

Chi è Claudia Maria Capellini?

Claudia Capellini è nata a Cremona nel 1987 ed è una modella e un’influencer e una Pr. Sulla vita privata della modella e del comico si sa assai poco. Panariello che ha vissuto, prima di Claudia, una storia d’amore lunga tre anni con Dalila Frassanito, ha sempre tenuto la sua vita privata lontana dai riflettori. Non vengono resi noti aspetti personali della vita di coppia del conduttore. Di certo i due si sono conosciuti a casa di amici e stanno insieme dal 2018. Al momento, nonostante ormai siano 4 anni che si frequentano assiduamente, non si parla di matrimonio.

La carriera di Claudia Maria Capellini

Claudia Maria Capellini, è impegnata nelle pubbliche relazioni. Almeno per il momento, non ha una posizione di spicco nel mondo dello spettacolo. Ma proprio il suo impegno lavorativo le dà modo di entrare in rapporto con personaggi noti. E forse proprio in questo ambiente è nata la conoscenza e poi la relazione con Giorgio Panariello.

Vita privata

Vive a Milano e prosegue nel suo impegno di Pr in alcuni locali della città, anche se ha un passato anche come modella. Al momento, seppure non si parli di matrimonio tra i due, qualcuno spera che Claudia sia la donna giusta per Giorgio e che riuscirà a mettergli l’anello al dito. Chissà…

Instagram

Claudia Maria Capellini è su Instagram e ha 25,6mila follower. I post sono principalmente foto della bellissima giovane Pr che solo in poche immagini viene ritratta in compagnia