Simone Giannelli, chi è la fidanzata Selly Montibeller: età, laurea, Miss Italia, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi anche il pallavolista Simone Giannelli, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera ai successi fino alla vita privata e all’amore per la fidanzata Selly.

La storia d’amore tra Simone Giannelli e Selly

Simone Giannelli, noto pallavolista, da anni è felice al fianco di Selly Montibeller, una ragazza bellissima. I due hanno sempre preferito tenere lontano dal gossip la relazione, ma sappiamo che la ragazza è sempre al suo fianco, non lo ha mai mollato. E lo ha sempre supportato. Selly si è laureata da poco in lingue e mediazione linguistica, ma è stata anche campionessa provinciale di salto in alto. Ma non solo.

Miss Italia

Selly, bella come il sole, nel 2014 è stata eletta Miss Linea Sprint Lona Lases, poi nel 2015 ha vinto il titolo di Miss Sport Lotto Trentino Alto Adige e nel 2017 si è aggiudicata la fascia di Miss Bellezza Rocchetta. Lei è originaria di Trento, ha 22 anni e vive a Perugia con il fidanzato.

Instagram di Selly Montibeller

Selly ha un profilo Instagram e con l’account @sellybeller vanta oltre 7 mila followers.